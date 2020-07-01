Взрыв в иранской клинике: число жертв возросло до 19

Источник материала: ОНТ

Число жертв взрыва в одной из клиник в столице Ирана возросло до 19. Само здание серьезно повреждено.

Ранее сообщалось о меньших потерях. К этому часу версия теракта исключена. Причиной взрыва стала утечка газа. На цокольном этаже загорелись баллоны с кислородом. После взрыва начался пожар, который перекинулся на верхние этажи медцентра.

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