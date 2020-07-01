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Взрыв в иранской клинике: число жертв возросло до 19
Источник материала: ОНТ
Число жертв взрыва в одной из клиник в столице Ирана возросло до 19. Само здание серьезно повреждено.
Ранее сообщалось о меньших потерях. К этому часу версия теракта исключена. Причиной взрыва стала утечка газа. На цокольном этаже загорелись баллоны с кислородом. После взрыва начался пожар, который перекинулся на верхние этажи медцентра.
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Число жертв взрыва в одной из клиник в столице Ирана возросло до 19. Само здание серьезно повреждено. Ранее сообщалось о меньших потерях. К этому часу версия теракта...
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