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Взрыв в иранской клинике: число жертв возросло до 19

01.07.2020 11:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв в иранской клинике: число жертв возросло до 19

Число жертв взрыва в одной из клиник в столице Ирана возросло до 19. Само здание серьезно повреждено.

Ранее сообщалось о меньших потерях. К этому часу версия теракта исключена. Причиной взрыва стала утечка газа. На цокольном этаже загорелись баллоны с кислородом. После взрыва начался пожар, который перекинулся на верхние этажи медцентра.

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Число жертв взрыва в одной из клиник в столице Ирана возросло до 19. Само здание серьезно повреждено. Ранее сообщалось о меньших потерях. К этому часу версия теракта...
 
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