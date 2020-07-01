О некоторых вопросах организации и проведения выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году

Решение Несвижского районного исполнительного комитета №1063 от 29 июня 2020 г.
На основании части шестой статьи 24, частей седьмой, тринадцатой статьи 45, части первой статьи 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Определить для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их доверенными лицами с целью осуществления предвыборной агитации площадку в г. Несвиже по ул. Гейсика, 1 (у здания ГУК «Несвижский городской молодежный центр»).
- Определить места для размещения агитационных печатных материалов по выборам Президента Республики Беларусь по перечню согласно приложению 1.
- Определить помещения для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями по перечню согласно приложению 2.
- Настоящее решение опубликовать в районной газете «Нясвіжскія навіны» и на официальном интернет-сайте Несвижского районного исполнительного комитета (далее — райисполком).
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя районного исполнительного комитета по направлению деятельности.
Председатель
А.З. Ломский.
Управляющий делами
О.М. Мышалова.
СОГЛАСОВАНО
Решение Несвижской
районной
комиссии по выборам
Президента Республики
Беларусь
от 29 июня 2020 г. № 7
Приложение 1
к решению
Несвижского районного
исполнительного комитета
№ 1063 от 29 июня 2020 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения
агитационных печатных материалов по выборам Президента Республики
Беларусь
- Информационные стенды организаций, в здании которых размещены участки для голосования.
- Информационные стенды (кроме билбордов), расположенные на территории Несвижского района.
- Информационные стенды жилищно-эксплуатационных организаций (за исключением информационных стендов, расположенных возле входных групп подъездов жилых домов), общежитий.
- Информационные стенды, доски объявлений, расположенные в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты.
- Информационные стенды объектов торговли.
Приложение 2
к решению
Несвижского районного
исполнительного комитета
№ 1063 от 29 июня 2020 г.
ПЕРЕЧЕНЬ помещений
для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь,
их доверенных лиц
с избирателями,
а также предвыборных
собраний, организуемых избирателями
- Зрительный зал государственного учреждения культуры (далее — ГУК) «Несвижский районный центр культуры»*, расположенный по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 34;
- Зрительный зал ГУК «Сновский сельский центр культуры»*, расположенный по адресу: Несвижский район, аг. Снов, ул. Ленина, 14;
- Зрительный зал Новоселковского сельского центра культуры и досуга* ГУК «Несвиж-ский районный центр культуры», расположенный по адресу: Несвижский район, аг. Новоселки, ул. Солнечная, 1;
- Зрительный зал Новогородейского сельского центра культуры и досуга* ГУК «Несвижский районный центр культуры», расположенный по адресу: Несвижский район, п. Новогородейский, ул. Совет-ская, 2а;
- Зрительный зал Оношковского сельского дома культуры* ГУК «Несвижский районный центр культуры», расположенный по адресу: Несвижский район, аг. Оношки, ул. Коммунистическая, 3;
- Зрительный зал Ланского сельского дома культуры* ГУК «Несвижский районный центр культуры», расположенный по адресу: Несвижский район, аг. Лань, ул. Школьная, 19б;
- Зрительный зал Городейского центра культуры* ГУК «Несвижский районный центр культуры», расположенный по адресу: г.п. Городея, ул. Октябрьская, 15;
- Зрительный зал центра народного творчества* ГУК «Несвижский районный центр культуры», расположенный по адресу: Несвижский район, аг. Заозеоье, ул. Пригородная, 1;
- Зрительный зал Высоколипского сельского дома культуры* ГУК «Несвижский районный центр культуры», расположенный по адресу: Несвижский район, аг. Высокая Липа, ул. Ленина, 4а;
* – помещения, соответствующие требованиям главы 6 Закона Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь».