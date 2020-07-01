Полтора миллиона человек остались без света в Бразилии

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере три человека погибли в результате мощного циклона в Бразилии.

Скорость ветра местами превышала сто километров в час. Полтора миллиона человек остались без света. В отдельных районах падающими деревьями перекрыты дороги. Сегодня ожидается, что стихия ударит с новой силой. И хоть такие явления не редки в Бразилии в это время года, этот циклон относят к разряду «метеорологической бомбы».

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