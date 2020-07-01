5 ошибок в уходе за кожей, которые ускоряют процессы старения

Источник материала: ОНТ

О том, что не стоит делать, если хотите продлить молодость кожи и избежать раннего появления морщин, пишет bazaar.ru.

1. Забываете о солнцезащитном креме. Ультрафиолетовые лучи А-типа - одни из самых главных катализаторов старения, а еще они провоцируют пигментацию. Не зря использование SPF каждый день – главное правило поддержания здоровья и молодости кожи лица.

2. Точечно лечите акне. Наносить средство от акне только на сам прыщ неправильно. Так можно пересушить отдельные участки кожи, и от проблем с высыпанием это не спасает. На обезвоженных кожных покровах легче появляются морщины. Чтобы избавиться от акне и не навредить коже, специалисты рекомендуют выбирать увлажняющие средства и наносить их на все лицо. Таким образом, обеспечите профилактику новых высыпаний и защитите кожу от сухости.

3. Ложитесь спать с макияжем. Вне зависимости от того, насколько вы устали после рабочего дня, макияж необходимо смыть. Ведь днем кожа загрязняется от пыли и токсинов, которые проникают в поры, вызывают воспаления и катализируют старение. Очищение лица перед сном обязательно.

4. Быстро отказываетесь от средства по уходу. Действие антивозрастного крема обладает накопительным эффектом. На регенерацию волокон коллагена и эластина, которые отвечают за молодость и тонус кожи, требуется около 3−4 недель. Запаситесь терпением и не выбрасывайте средство, если начали им пользоваться, а эффекта в течение 1-2 дней не получили. Ведь быстрое преображение обеспечит только ботокс.

5. Перегружаете кожу. Верхние слои эпителия нежные и чувствительные. От большой нагрузки косметическими средствами кожа может истончаться, терять тонус и естественное сияние. Поэтому принцип «чем больше, тем лучше» - не подходит для ухода за кожей лица.

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