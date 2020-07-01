Представлен новый Citroen C4: теперь это кросс-хэтчбек и электромобиль

Источник материала: Tut.by

Пару недель назад компания Citroen обнародовала первые снимки нового поколения C4, а накануне провела полноценную премьеру машины.





Как и ожидалось, C4 третьего поколения представляет собой хэтчбек с приподнятым кузовом и чертами кроссовера. А еще у нового C4 плавно ниспадающая линия крыши со скошенным задним стеклом, фонари с V-образными светодиодными элементами и черный пластиковый обвес по всему периметру кузова. Заявленный производителем дорожный просвет — 156 мм, доступен также широкий ассортимент колесных дисков диаметром от 16 до 18 дюймов.









В основе новинки лежит модульная платформа CMP — на ней, например, создано недавно рассекреченное новое поколение кроссовера Opel Mokka . Новый C4 достигает 4360 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1525 мм в высоту, колесная база равна 2670 мм. Объем багажного отделения — 380 л. Суммарный объем различных отсеков (их насчитывается 16) для мелочи — 39 л.





В интерьере — широкая передняя панель, ориентированная на водителя дисплей цифровой комбинации приборов и безрамочный 10-дюймовый сенсорный экран мультимедиа-системы. Со средних комплектаций для C4 доступна выдвижная крепежная система Smart Pad Support для переднего пассажира — она встроена в переднюю панель и предназначена для фиксации планшета.





В общей сложности для нового C4 доступны с два десятка водительских ассистентов, среди которых системы экстренного торможения, слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и работающая на магистрали система полуавтономного вождения со вторым уровнем автономности. В арсенале хэтчбека есть и знакомая по C4 Cactus и C5 Aircross подвеска Progressive Hydraulic Cushions, амортизаторы которой снабжены дополнительными гидравлическими буферами (один для хода сжатия, второй для хода отбоя) для повышения комфорта и плавности хода.





На выбор будут предложены версии с тремя бензиновыми моторами 1.2 PureTech (100, 130 и 155 л.с.) и двумя 1,5-литровыми дизелями BlueHDi (110 и 130 л.с.), работающие в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым «автоматом», а также электрический вариант e-C4. Как и новая Opel Mokka-e, такой хэтчбек располагает электромотором на 136 л.с. (крутящий момент — 260 Нм), батареей емкостью 50 кВтч и запасом хода до 350 км на одной зарядке (по циклу WLTP). До 100 км/ч e-C4 разгоняется за 9,7 секунды (в режиме Sport), максимальная скорость достигает 150 км/ч.





У европейских дилеров новый C4 появится этой осенью, цен в Citroen пока не озвучили.