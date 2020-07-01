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Ставка рефинансирования снижена до 7,75 процента годовых

01.07.2020 12:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8% до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7% до 6,75% годовых.

Такие решения были приняты правлением Национального банка 22 июня по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике.

Последний раз ставка рефинансирования снижалась 20 мая до 8 процентов, а 19 февраля составляла 8,75 процента годовых.

В Нацбанке отметили, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. В мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9% при 5,4% в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9%.

 
 
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С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8% до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7% до 6,75%...
 
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