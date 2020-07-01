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Экономика в условиях COVID-19: ученые предложили меры поддержки

01.07.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Противостоять новым вызовам и обеспечить экономический рост Беларуси. Накануне в Национальной академии наук состоялся семинар, посвященный мерам борьбы с COVID-19.

Закрытые границы, запреты на торговлю, отмена авиасообщения – и это лишь основные последствия пандемии. Безусловно, запреты отразились и на мировой экономике. Например, в США потери уже составили более 5% ВВП, а в ЕС – порядка 2,5%. Главная задача в Беларуси – свести потери к минимуму.  

Сейчас надо запустить практические механизмы, чтобы обеспечить сделать экономику устойчивой и сбалансированной. В первую очередь стоит обратить внимание на так называемые «драйверы» экономики – IT, робототехнику и сельское хозяйство.

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Противостоять новым вызовам и обеспечить экономический рост Беларуси. Накануне в Национальной академии наук состоялся семинар, посвященный мерам борьбы с COVID-19. ...
 
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