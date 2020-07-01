Валерий Цепкало - о белорусском спорте: «Лукашенко что, из своего кармана деньги вложил?»

Источник материала: Tut.by

Бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, баллотировавшийся в президенты Беларуси, высказал в интервью «Трибуне» свое мнение о развитии спорта в стране.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я все-таки считаю, что спорт является производным от общего состояния экономики. И если в нашей стране будут высокие зарплаты, будет эффективная и конкурентоспособная экономика, то, соответственно, можно будет мотивировать тренеров. А если их нет [хороших тренеров], то можно будет привлекать из-за рубежа, как это делает Китай, который пригласил к себе Бьорндалена и Домрачеву. Такие примеры есть и в других странах. К примеру, когда работал послом в США и Мексике, видел, как мексиканцы для гребли набирали тренеров из Украины. Так что все зависит от экономических показателей страны.

Особое внимание стоит обратить на детский спорт. Это основа основ. Многие тренеры не хотят работать с детьми, потому что зарплаты маленькие. Но как только в стране появится больше денег, соответственно, вырастут зарплаты и у врачей, и у учителей, и у детских тренеров. Конечно, в национальную команду можно пригласить сильного иностранного тренера типа Глена Хэнлона, с которым я одно время когда-то ходил в один спортзал в ледовом дворце. Но для этого нужно, чтобы и внизу проблем не было. Вот почему Чехия в хоккее сильная? В стране, которая сопоставима по населению с нами, в десять раз больше и тренеров, и детей, занимающихся этим видом спорта. Такая же ситуация и в Швеции, и в Финляндии, где даже в небольшом населенном пункте стоит надувной манеж.

— По вашей логике, если будет хорошая экономика, то будет хороший спорт.

— Безусловно. И мы сможем не только ледовые дворцы строить, имеющие ограниченные возможности, но и платить хорошую зарплату тренерам, которые сумеют проводить качественную селекцию в детском спорте, смогут больше детей в него вовлекать.

— Известный белорусский комментатор Николай Ходасевич считает, что лучше пускай строят ледовые дворцы, чем направляют деньги в воздух или в пыль. А как вы относитесь к массовому появлению в стране ледовых площадок в городах, где даже нет команд?

— Я не считаю строительство ледовых дворцов плохой идеей. Для областных центров — это нормально, а вот в маленьких городах можно возводить надувные площадки для массовых занятий. Просто ледовые дворцы должны быть многофункциональными, как, скажем, в Америке, где пространство легко модифицируется под баскетбол, хоккей или волейбол. Ничего придумывать не надо. Нужно брать мировой опыт и внедрять.

— Белорусский клубный спорт существует в основном за государственный бюджет. Это антипример?

— Да, если мы говорим о клубном спорте, то все должно быть на более профессиональном уровне. В клубах должны работать грамотные менеджеры, которые смогут искать спонсоров, создавать шоу и промоушн. В конечном счете это должен быть бизнес.

— И клубы должны быть частным?

— Безусловно, все должно быть частным. Конечно, есть массовые и некоммерческие виды спорта вроде легкой атлетики, которым может оказываться государственная поддержка. Но работу в футболе, хоккее, баскетболе нужно выстраивать как в бизнесе. Повторюсь, нужно привлекать спонсоров и обязательно приглашать к сотрудничеству букмекерские компании. Все-таки это очень серьезные деньги, привлекаемые посредством частных вложений.

Валерий Цепкало также рассказал, каким видит белорусский спорт сейчас, и высказался о вероятности проведения в стране Олимпийских игр.

— Он мне интересен в плане участия наших спортсменов на международной арене. Пока Дарья Домрачева выступала, с огромным интересом смотрел биатлон. Пока хорошие результаты показывала Виктория Азаренко, смотрел теннис. Ее выступления — это, конечно, событие для нашего спорта. Благодаря Виктории о Беларуси узнали больше людей, чем благодаря Лукашенко.

— Кстати, о Домрачевой. На ваш взгляд, вручение спортсмену Героя Беларуси — это нормально?

— Конечно, своими олимпийскими медалями она заслужила государственную награду. А правильно ли, что дали звезду Героя Беларуси… Не знаю, это не столь принципиально. Хотя по этой логике Героя Советского Союза стоило в свое время давать Виталию Щербо или Ольге Корбут. Я сторонник того, что такая награда должна вручаться за экстраординарные поступки. Например, ее получил летчик Владимир Карват, который не катапультировался из неисправного самолета, а увел его от населенного пункта. А когда подобную награду дают председателю Нацбанка (речь идет о Петре Прокоповиче — Tribuna.com), который просто делает свою работу, то к подобному решению возникают серьезные вопросы.

— Так ведь и Домрачева, получается, просто невероятно круто выполнила свою работу.

— Она хоть сделала это лучше других, а там человека даже нельзя ни с кем сравнить.

— Многие спортсмены сейчас активно выступают в поддержку Лукашенко перед выборами. Вас не раздражает, что спорт ввязали в большую политику?

— А такое есть?

— Да, они высказываются в поддержку Лукашенко, за стабильность, мирное небо над головой и без войны.

— Так мы тоже хотим жить под мирным небом без войны. А кто войну провоцирует? Конституция, согласно которой народ имеет право избрать президента? Кто? Я не очень понимаю.

— Стоит ли спортсменам вообще говорить о политике?

— Они имеют право высказываться на любую тему, как и любой человек. Это их право, как и любого гражданина. Нравится Лукашенко — высказывайся в его поддержку, если нет, то против. Или не высказывайcя ни о ком. Каждый имеет свое мнение. Является ли спортсмен высшим моральным авторитетом? Думаю, нет. В конечном счете, каждый принимает сам решение, когда остается один на один со своей совестью.

— Вы читали открытое письмо гендиректора «Динамо» Дмитрия Баскова?

— Нет.

— Басков написал, что опечален тем, как спортсмены стали критически высказываться в адрес власти. Якобы для них созданы замечательные условия и грех жаловаться. Очевидно, что речь шла о поддержке Лукашенко.

— Лукашенко что, из своего кармана эти деньги взял и вложил? Он что ли Дональд Трамп или Майкл Блумберг, который заработал миллиарды и вкладывает их в спорт? Это деньги не Лукашенко, а налогоплательщиков. Нужно же понимать, что во власть он пришел гол как сокол, не заработав ни одной копейки. В спортивном костюме с потянутыми коленками. Еще раз подчеркиваю, он не был ни Трампом, ни Блумбергом, ни другим миллиардером, который собственные деньги вкладывает в развитие чего-то. Что, [президент Чехии] Вацлав Клаус должен говорить, что из-за развития хоккея в стране ему все должны? Спорт должен развиваться, но ставить это в заслугу человеку, который ни одной собственной копейки в него не вложил, мне кажется, неправильно. Если бы он создал бизнес или вложил деньги, вот тогда можно было бы о чем-то говорить.

— О чем свидетельствует такая поддержка Лукашенко со стороны спортсменов?

— Вы хотите сказать, что им за это платят? Может, они так считают. У спортсменов, как правило, шок наступает, когда они сталкиваются с реальностью. Они все время тренируются, живут в своем мире. Их привозят, отвозят, форму выдают, и они не очень знакомы с реальной жизнью. И от них этого не требуется. Возможно, это и правильно, что они фокусируются лишь на основном. Так что многие из них просто живут в мире, где видят только одного Лукашенко, и больше никого другого.

— А будете ли вы болеть за соотечественника-спортсмена, зная, что он яро поддерживает Лукашенко?

— Конечно. Вольтер сказал: «Мне глубоко отвратительна ваша позиция, но я отдам жизнь за то, чтобы вы имели возможность ее высказывать». Мне не важно, чью позицию займет Домрачева или Азаренко. В нашей истории они все равно останутся звездами, которые прославляли Беларусь, делали страну более узнаваемой и заставляли говорить о ней. Я как-то был в Азии, и у меня спросили: «Belarus? What is that?» — «Страна» — «А вы независимая страна? Какая фамилия у вашего президента?» — «Лукашенко» — «А можете повторить?» — «Лу-ка-шен-ко» — «И это можно запомнить? Вот меня зовут Чен»… Я к чему это рассказал. Беларусь знают в мире не по Лукашенко. Основная масса знает нас благодаря нашим спортсменам. Так что неважно, какова их гражданская позиция, если они сделали очень и очень много для узнаваемости Беларуси на международной арене. И если будут такие люди появляться, то их всячески нужно поддерживать и помогать им.

— В прошлом году Беларусь приняла Европейские игры, о которых вы уже высказались критически, а потом Александр Григорьевич заявил, что Беларусь готова принять Олимпиаду. Это возможно?

— Думаю, мы ее можем принять в…2045 году. Но, опять же, ни одна страна, сопоставимая по населению с Беларусью, никак не квалифицируется в борьбу за право принять Игры. Даже голландцы. Это такое же прекраснодушное упование, как и то, что мы можем сделать в Беларуси ракету многоразового использования или «Боинг-747».

В Беларуси и Украине говорят о совместной Олимпиаде: президенты не против, но пока все очень туманно

— То есть, это разговор ни о чем?

— Абсолютно. Никто нам Олимпиаду не даст.

— На ваш взгляд, для чего проводятся в Беларуси многочисленные чемпионаты мира и Европы? Для имиджа страны и президента?

— Наверное, Лукашенко рассматривает это как имидж. А является ли это имиджем… Ну, хорошо. Прошел в Чехии чемпионат мира по хоккею. Является ли это имиджем? Думаю, им является другое. Например, экономика и развитая инфраструктура. В Сингапуре ничего не проводили, но имидж у страны, как говорится, будь здоров.

Напомним, что вчера ЦИК объявил о том, что из 160 000 подписей, которые сдал Валерий Цепкало, было принято лишь чуть более 75 000. Таким образом, он не набрал достаточных 100 000.