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Салют и праздничный концерт. Стала известна программа на 3 июля в Слуцке
01.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Первоначально планировалось, что 3 июля, как и в День Победы, в Слуцке в связи с эпидемиологической обстановкой ограничатся возложением цветов. Однако в итоге было решено провести праздничный концерт у ГДК и запустить фейерверк. При этом привычного шествия по улицам не будет.
Программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 76 –й годовщине освобождения включает две локации.
Мемориальный комплекс города Слуцка
10.00 — Церемонии возложения венков и цветов к братским могилам советских воинов и мирных граждан на городском мемориальном комплексе, к памятнику Г.К.Жукову, памятным знакам воинам-интернационалистам, воинам-освободителям, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики) и 76-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, с участием представителей трудовых коллективов, общественных организаций, общественности района.
Площадка у Слуцкого городского Дома культуры
20.00-22.55 — Праздничный концерт «Зямля мая, блакітны, дзіўны край!».
22.55 — Исполнение Государственного гимна Республики Беларусь в рамках республиканской акции «Споем гимн вместе».
23.00 — Праздничный фейерверк.
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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики), 76 –й годовщине освобождения Республики Беларусь от...
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