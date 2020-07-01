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Салют и праздничный концерт. Стала известна программа на 3 июля в Слуцке

01.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Салют и праздничный концерт. Стала известна программа на 3 июля в Слуцке

Первоначально планировалось, что 3 июля, как и в День Победы, в Слуцке в связи с эпидемиологической обстановкой ограничатся возложением цветов. Однако в итоге было решено провести праздничный концерт у ГДК и запустить фейерверк. При этом привычного шествия по улицам не будет.

Программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 76 –й годовщине освобождения включает две локации.

Мемориальный комплекс города Слуцка

10.00 — Церемонии возложения венков и цветов к братским могилам советских воинов и мирных граждан на городском мемориальном комплексе, к памятнику Г.К.Жукову, памятным знакам воинам-интернационалистам, воинам-освободителям, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики) и 76-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, с участием представителей трудовых коллективов, общественных организаций, общественности района.

Площадка у Слуцкого городского Дома культуры

20.00-22.55 — Праздничный концерт «Зямля мая, блакітны, дзіўны край!».

22.55 — Исполнение Государственного гимна Республики Беларусь в рамках республиканской акции «Споем гимн вместе».

23.00 — Праздничный фейерверк.

Движение транспорта на время концерта перекрывать не планируется.

 

 
 
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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики), 76 –й годовщине освобождения Республики Беларусь от...
 
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