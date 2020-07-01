С одной записью в трудовой книжке. На счету у учителя Киселевецкой средней школы 10 выпусков начальных классов

Источник материала: Кобринский вестник

С одной записью в трудовой книжке, многочисленными наградами и тёплыми словами благодарности за добросовестную работу, бескорыстную помощь, за достойное воспитание подрастающего поколения идёт по своей профессиональной стезе, которая давно уже слилась воедино со всеми другими её жизненными тропинками, Светлана Гордиюк. 35 лет назад пришла она молодым учителем начальных классов в Киселевецкую среднюю школу.

– О другой профессии я и не мечтала, – замечает Светлана Петровна. – У нас в доме стоял большой деревянный шкаф. Боковая стена его всегда была в меле. Я писала на ней примеры, предложения, а затем объясняла уроки своим воображаемым ученикам. Не раз получала за своё «художество» от мамы, пока она не смирилась, наверное, поняла, что не нужно лишать ребёнка детской мечты.

На счету Светланы Петровны 10 выпусков начальных классов, а это около 200 учеников и множество бессонных ночей над конспектами с мыслями о том, как организовать урок так, чтобы и интересно было, и знания максимально усвоились, кропотливые часы над планированием воспитательной работы, познавательные экскурсии, увлекательные походы. Поэтому и нет ничего удивительного в том, что её воспитанники выросли достойными людьми, а многие из них выбрали тоже профессию учителя, в том числе – начальных классов. Только в Киселевецкой СШ бок о бок со своим первым учителем работают, набираясь уже профессионального педагогического опыта, 7 бывших ее выпускников.

Есть у Светланы Петровны еще одно очень важное и ответственное общественное поручение. Впрочем, для неё это даже не поручение, а девиз по жизни – помогать другим решать их вопросы, протягивать руку помощи в трудной жизненной ситуации. Моя героиня – председатель первичной профсоюзной организации в школе.

Погружаясь снова в своё детство, Светлана Петровна замечает, что все корни оттуда. Ещё ученицей Дивинской средней школы она активно участвовала в общественной жизни. В отличие от некоторых одноклассников со звонком не покидала стен школы. Как председатель ученического комитета организовывала для ребят интересные мероприятия, всегда была правой рукой для администрации.

Начальный опыт профсоюзного лидера моя героиня получила ещё в 90-е годы, когда впервые возглавила первичную организацию. После некоторого перерыва, с 2007 года она снова стала у руля защиты интересов своего коллектива, все члены которого – 53 человека – входят в состав первички.

– Мне не от кого защищать своих коллег. У нас грамотный, опытный, мудрый руководитель – Ирина Зинкевич, с которым можно мирно разрешить любой конфликт, разрулить сложную ситуацию. Каждая буква нашего коллективного договора свидетельствует о том, что во главе угла у нас – человек-труженик.

Коллектив Киселевецкой средней школы, как отмечает профсоюзный лидер, это группа единомышленников, неравнодушных к тому, что происходит в стенах их любимого учреждения. В школе нет разделения обязанностей на «твоё» и «моё», есть одно – «наше», общее. Конкурсы, которые проходят в районе или области, внутришкольные мероприятия, поздравления ветеранов труда, экскурсионные туры по историческим и культурным местам, участие в благотворительных концертах… Перечислять насыщенную интересными и полезными делами жизнь коллектива можно долго. Стоит отметить и тот факт, что Киселевецкий детский сад-средняя школа является опорным пунктом по вопросам охраны труда в районе.

– Опять же повторюсь. Мне легко и приятно всё организовывать, потому что я это делаю не одна – со мной команда. И именно ей я благодарна, что в 2018 году на конкурсе профессионального мастерства, который проводился среди школьных первичек, мне присудили звание «Белорусский мастер -2018» в районе и области. Это наша общая заслуга.

Являясь в том числе депутатом Киселевецкого сельского Совета депутатов (кстати, уже третий созыв подряд) и участником общественной организации «Белорусский союз женщин», Светлана Гордиюк стоит и на страже интересов односельчан. Проблемы престарелых, одиноко проживающих, инвалидов – это и её проблемы.

– Сердце радуется, если есть реальная возможность помочь тем, кто обращается ко мне за помощью. А иногда бывает, что человека просто выслушать нужно и добрым словом поддержать. Нельзя забывать, что слово – сильное оружие, и им нужно умело пользоваться, – говорит моя героиня.

Копилка наград Светланы Петровны, в которой в том числе медаль «115 лет профсоюзному движению Беларуси» и занесение автобиографических данных за высокие достижения в книгу «Кто есть кто в Республике Беларусь», внушительная. Но привыкшая доказывать всё реальными делами, перечислять все свои победы она не любит:

– Я благодарна судьбе за всё, что у меня есть, за то, что она позволила мне заниматься любимым делом – помогать ближним, воспитывать и учить детей. Я люблю жизнь и знаю – это взаимно, потому что меня окружают добрые, отзывчивые люди, которые тоже в любую минуту готовы мне протянуть руку помощи. С ними я счастлива.

Елена БАКУН.

Фото автора.