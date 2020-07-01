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100 «квадратов» с печкой, теплым полом и сауной. Смотрите, какой нестандартный дом есть в России

01.07.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Есть дома, которые цепляют с первого взгляда, — нечасто встретишь под одной крышей каркасные стены и причудливую резьбу на фасаде, теплые полы и русскую печь, по-деревенски небольшие окна гостиной и сауну, поддон для мытья собачьих лап на входе в котельную и проходной санузел. Как пишет forumhouse.ru, дом нестандартно выглядит и нестандартно строился. Смотрим, что за он.

Фундамент и стены

Проект разработан под условия участка в деревне под Москвой. Он нестандартный — поросший большими деревьями склон с распадком и речкой внизу. Архитекторы гармонично вписали строение в этот сложный рельеф.


Фото: forumhouse.ru

Перед началом строительства склон укрепили сваями и устроили дренаж по периметру участка и по периметру будущего дома. По чертежам архитектора сделали выемку грунта по разметке с высотами: фундамент поставлен на материковом грунте, на уступе, вырезанном в склоне. Во все стороны от фундамента сделан уклон для отвода воды в дренажную систему и по направлению естественного склона.


Фото: forumhouse.ru

Далее послойная трамбовка песчаной подушки, под лентой, укладка утеплителя, гидроизоляция, ПСБ и собственно бетон с арматурой. И получилась лента.

Одновременно с возведением фундамента заливали столбы под террасу с расширением книзу, чтобы предотвратить выпучивание.


Фото: forumhouse.ru

В системе фундамента заложены все коммуникации и теплый пол. В санузле, котельной и в зоне кухне предусмотрены трапы, в которые будет уходить вода в случае коммунальных аварий. Санузел находится в центре дома, что дает возможность сосредоточить всё в одном месте. Нет километров труб туда-сюда, котельная тоже рядом, отсюда экономия на «сантехнических километрах».


Фото: forumhouse.ru

Фото: forumhouse.ru

Стены каркасные, со слоем утеплителя 250 мм. В крыше заложено 300 мм утеплителя. Наружная отделка — планкен из сосны с вентзазором.


Фото: forumhouse.ru

Проект и планировка

Жилая площадь дома — около 100 м². Все здесь сделано для комфортной жизни двух человек и их большой собаки.

К дому можно подъехать на машине прямо под большой навес и спокойно разгрузить сумки, не боясь дождя или снега. Вернувшись с прогулки по лесу, можно помыть собачьи лапы еще на входе, а потом пройти внутрь.


Фото: forumhouse.ru

Оба входа в дом сделаны на одном фасаде: главный — через тамбур — ведет в основное помещение. Еще одна дверь из тамбура выходит в большую гардеробную площадью 5,6 м², где хранят верхнюю одежду и обувь.


Фото: forumhouse.ru

Второй вход — через котельную. Он оборудован поддоном, в котором можно вымыть собачьи лапы и огородно-рыболовную обувь. В котельной, кроме котлов, бойлеров и прочей техники, стоят стиральная и сушильная машины, шкаф для белья и раковина. Сюда же ставят сушилку для одежды.


Фото: forumhouse.ru

Фото: forumhouse.ru

Фото: forumhouse.ru

Основное помещение дома — кухня-гостиная, оно довольно большое, 41 м². Сразу от входа видишь красивую белую русскую печь и пристроенную к ней лежанку с отдельным подтопком. Печь расположена так, чтобы давать тепло и в кухню-гостиную, и в спальню, и в санузел. Топить ее будут изредка, когда захочется пирогов или погреться на лежанке. А так дом отапливается электрокотлом и теплым полом.


Фото: forumhouse.ru

Теплосъем с поверхности печи происходит сообразно размерам помещений: в малые помещения типа санузла — небольшая часть стены печи, в гостиную — наибольшая по площади часть печи.

В П-образной кухне мойка установлена под окном, а рабочая поверхность сделана так, чтобы можно было готовить и общаться с теми, кто в гостиной.


Фото: forumhouse.ru

Единственная спальня в доме небольшая, 16,3 м², но к ней пристроена просторная гардеробная 5,5 м².


Фото: forumhouse.ru

Санузел проходной, с тремя выходами в разные помещения, в доме на двоих это очень удобно. Приехали гости — лишние двери можно запереть.

Баню хозяева дома не любят, поэтому небольшой сауны с электропечкой «иногда погреться» им вполне хватит.

Печка

Архитектор несколько раз говорил обо всех возможных минусах русской печи, но это была мечта хозяйки дома, которая не забыла вкуса бабушкиных пирогов и запаха горячего хлеба из детства. Хозяева — люди в возрасте и классическая лежанка наверху уже неудобна, поэтому архитектор придумал лежанку сбоку, с отдельным подтопком и ступенькой.


Фото: forumhouse.ru

Автоматика в котельной будет следить за температурой: печь топится, значит, нагрев теплоносителя теплых полов отключается. А из-за толстого слоя утеплителя под теплым полом с ним ничего страшного не произойдет.

Лесной участок

Через весь участок проходит небольшой распадок, который делит всю территорию надвое: сверху дом, а внизу, на опушке, гараж-мастерская. Хозяева сохранили большие деревья, и все эти ели с ветвями до земли усиливают впечатление от дома. А раз оставили лес в первозданном виде, то и косить не надо почти нигде.


На большой террасе сделали печь для барбекю — она стоит на трех массивных столбах и листе негорючего материала, а на топке есть защитная сетка

Архитектором и строителям удалось интегрировать современный удобный дом среди дикой красоты природы, и вместе они выглядят великолепно.

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