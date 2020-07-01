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Почему мы не уверены в себе и как с этим справиться

01.07.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Есть мнение, что среднестатистический белорус всем хорош — и трудолюбивый, и умный, и талантливый; недостает только уверенности в себе. На общем фоне открыто заявлять о своих интересах — значит «высовываться». Признавать ответственность за свои решения и в итоге судьбу кажется не нормой, а исключением из правил. HEALTH.TUT.BY описал типичные ситуации из жизни неуверенных в себе людей — а психолог и семейный психотерапевт Ольга Андреева помогла с ними разобраться.

  • Ольга АндрееваПсихолог, семейный психотерапевт

Я часто ощущаю неуверенность в себе. Но разве это не нормальные здоровые сомнения, которые бывают у каждого?

Сомневаться нормально не в себе — а в навыках (профессиональных, коммуникативных и т. д.), шансах в конкретной ситуации. Например, человек идет на собеседование, но у него нет гарантии, что его компетенции соответствуют требованиям данного места работы.

На мой взгляд, базовое понятие, которое лежит в основе уверенности (или неуверенности) в себе, — это понимание своей человеческой ценности. Если нет ощущения, что ты ценный и достойный человек, любая критика навыков или квалификации перечеркивает тебя как личность. Она вызывает сильные эмоции, достаточно болезненные. В таком случае тяжело воспринимать замечания, появляется много страхов: остаться без работы, без средств к существованию.

В то же время человек с ощущением своей ценности смог бы трезво оценить свои навыки. Если нужно, повысить квалификацию или снизить уровень своих притязаний в плане работы. Но чужая критика не затронет его общее ощущение себя как достойного человека.

Со стороны кажется, что другим проще демонстрировать уверенность в себе. Откуда это берется?

Истоки неуверенности в себе зачастую следует искать в нашем детстве. Когда ребенок растет в атмосфере уважения, у него появляется осознание своей ценности — которое он после реализует во всех сферах жизни: в семье, в работе. Это не значит, что ему не делают замечаний относительно поведения; это значит, что ребенка критикуют, сохраняя уважение к нему как к личности.

Есть и еще один важный момент — и здесь мы не сможем обойтись без обращения к политике. По сути дела, идеология любой страны направлена на формирование определенного представления о ценности человека: в одних системах он ценный, в других нет. На фронтоне Оперного театра города Карлсруэ в Германии я видела светящуюся цитату: «Достоинство человека неприкосновенно» — так начинается Конституция этой страны. Понимаете, какой в этих словах смысл? Те же идеи есть во Всеобщей декларации прав человека, Декларации прав ребенка, других документах.

Когда человек убежден в том, что он достоин и ценен, это лучшая основа для формирования уверенности в себе. Но если ты слышишь: «Ты никто, права голоса не имеешь и твое мнение никого не интересует» — и в семье, и в самом широком социальном контексте, ни о какой уверенности в себе для большинства речи быть не может. Поэтому уверенность в себе определяется и системой правления в стране, где человек вырос. Уверенных в себе в тоталитарной и авторитарной системе может быть немного. Часть из них — борцы против тоталитаризма, часть — люди с так называемой уверенностью психопата, для которых жизнь другого не является ценностью.

Я неуверенный в себе, но уже взрослый. Можно ли себя перевоспитать?

Повлиять на проблему во взрослом возрасте сложнее. Проще всего посоветовать обратиться к психологу. Но мне кажется, можно попытаться справиться и самому. Если понимаешь, в чем твой «дефект», есть шанс его скорректировать.

Я бы порекомендовала книгу «Тренинг уверенности в себе» Мануэля Смита. В ней есть упражнения, чтобы тренировать уверенное поведение и научиться противостоять манипуляции. Один из признаков уверенного в себе человека — способность говорить «нет». Родители иногда спрашивают у психолога: «Как добиться послушания от ребенка? Как сделать так, чтобы он подчинялся?» Я в таких случаях отвечаю: «Вы можете воспитать его послушным — но для всех. Когда за углом школы вашему ребенку предложат наркотики, он тоже не сможет отказаться». Нам, как родителям, иногда приходится выслушивать «нет» от ребенка, сталкиваться с его сопротивлением — но зато мы можем не сомневаться, что у него есть навык защищать свои границы.

Из-за неуверенности мне тяжело принимать даже несерьезные решения. Как научиться определяться?

Когда людям трудно принять решение? Самый простой ответ: когда они не готовы от чего-то отказаться. Когда хочется усидеть на двух стульях. Мужество принять решение — это готовность отказаться от одной из возможностей.

Вторая причина, по которой человеку трудно решать за себя, — слабое представление о своих жизненных ценностях. Если составить список их с точки зрения приоритетности, легко принять решение в пользу наиболее важного в данный момент. К тому же фиксация на бумаге помогает процессу осмысления.

Например, женщина учится в аспирантуре и забеременела. Ее терзают сомнения: как долго быть в декретном отпуске? Ей нравится заниматься научными исследованиями, но и хорошей матерью тоже хочется быть. Я бы у нее спросила: «Что для вас приоритетнее на данном этапе: научные исследования или материнство?» Подумав, она может сделать осознанный выбор. Например, ответить: «Я понимаю, что младенчество — это важнейший этап в отношениях матери и ребенка. За работу мне вряд ли дадут Нобелевку. Я сосредоточусь на ней позже, когда малыш подрастет». Важно понимать, что приоритеты могут меняться. Для женщины с младенцем материнство зачастую первоочередная ценность, а с «ребенком» лет 25 нет: важнее будут отношения с мужем, профессиональное развитие, самореализация.

Так как в своих решениях я не уверен, проще, когда другие решают за меня. Хороший ли это выход?

Цена того, что за тебя кто-то принимает решение, — в том, что оно будет не в твою пользу. Будь готов к тому, что другой человек прежде всего реализует свои интересы, ценности и видение ситуации. Зачем учитывать мнение того, кто со всем согласится? Способность брать ответственность за свою жизнь — одна из основ для принятия решений.

Особенно неуверенно чувствую себя, когда нужно пробовать новое. Как не бояться, что не получится?

Нужно начинать маленькими шажочками. Когда ребенок в прямом смысле делает первые шаги, любящие родители подбадривают его: «Ты молодец, все получится». Странно было бы ругать малыша: «Дурак, упал, и два шага пройти не можешь, не оторвавшись от дивана!» Если у взрослого человека нет базовой уверенности в себе и некому его поддержать, пусть начинает с простого и хвалит себя за небольшие успехи: «Я молодец. Уже что-то делаю для того, чтобы моя жизнь поменялась». Если делать маленькие шаги и убеждаться в том, что у тебя получается, уверенность будет расти, и результаты появятся.

Самоподдержка особенно актуальна для тех, в ком живет сильный внутренний критик. В сознании словно звучит голос из детства: родителей, бабушки, строгого учителя — который придирается, вызывает чувство вины, обесценивает. С внутренним критиком не нужно вступать в дискуссии, его лучше просто оставить за дверью. А себе сказать: «Я попробую, у меня получится. Я всегда могу попросить помощи у тех, кто умеет лучше».

Моя неуверенность проявляется и в спорах. Как научиться отстаивать свое мнение?

Есть простой прием, чтобы осмелиться высказать свою позицию: использовать смягчающие словосочетания, которые сделают высказывание менее категоричными — «по моему мнению», «мне так кажется», «возможно, я ошибаюсь». Говори о своих идеях как о предположениях, и с тобой будут разговаривать: даже если высказал самую нелепую мысль, тебя поправят, но не осудят. Другое дело, если человек говорит ерунду и делает это агрессивно, без уважения к собеседнику — нарвется на встречную агрессию.

Важно иметь представление о социальной иерархии. Если есть конфликт с начальником, который не нравится как человек, вряд ли хватит ресурсов его переспорить — проще уйти. Трезво смотрите на вещи: мы встраиваемся в иерархию, если она соответствует нашим ценностям, — или ищем себе другое, более подходящее место. Не стоит тратить жизнь на такую борьбу. То же касается споров людей с разными системами ценностей. Одни говорят: «Демократия лучше» — другие: «Тоталитаризм наше все». Смогут ли они договориться? Нет.

Буду демонстрировать уверенность в себе, другие посчитают меня выскочкой. Уверенных не любят?

Важно понимать, что, какими бы мы ни были — уверенными в себе или наоборот — окружающие все равно не будут нас любить. Хотите всеобщей любви? Для это придется стать Аллой Пугачевой. Предлагать продукт, который всем нравится. Если речь не о маме, то вся другая любовь не является безусловной. Люди проявляют к вам интерес, когда вы предлагаете им что-то ценное.

Маловероятно, что, подчиняясь, подстраиваясь и сидя под веником, вы заработаете всеобщую любовь. Да и нам в действительности важно, чтобы любовь к нам испытывали особо ценные в нашей жизни люди (которых немного) — а не все подряд.

Чтобы сохранять хорошие отношения с людьми, важно видеть разницу между самоуверенностью и уверенностью в себе. Первое — это позиция: «Я ценнее, чем другие». Второе — это идея: «Я ценный человек, и другие люди тоже ценны — не больше и не меньше меня».

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HEALTH.TUT.BY описал типичные ситуации из жизни неуверенных в себе людей - а психолог и семейный психотерапевт Ольга Андреева помогла с ними разобраться.
 
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