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Памятка огородникам.Что выращивать категорически запрещается

01.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ежегодно органы внутренних дел в летнее время борются с дикорастущими и возделываемыми посевами наркотического растения «Мак» и «Конопля». Несмотря на проводимые ежегодно подобные мероприятия, существенная доля населения все-таки игнорирует требования законодательства о запрете посева и выращивания мака и конопли, думая, что, выращивая данные культуры для личных целей или оставляя произрастать их на своем огороде исключительно для красоты, они избегут установленной ответственности. Напоминаем, что за незаконный посев или выращивание наркосодержащих мака и конопли без цели их сбыта или изготовления наркотических средств существует административная ответственность, предусмотренная ст. 16.1 КоАП Республики Беларусь. Нарушение указанной статьи влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. В то же время, лица, занимающиеся посевом или выращиванием мака и конопли с целью их сбыта или изготовления наркотических средств будут нести уголовную ответственность по ст. 329 УК Республики Беларусь.

Памятка огородникам.Что выращивать категорически запрещается

 Фото Francine Sreca с сайта Pixabay

Уважаемые граждане! Допуская факты выращивания на своих огородах наркосодержащих культур, вы тем самым создаете предпосылки для лиц, потребляющих наркотики, совершать в отношении вас и вашего имущества противоправные деяния. Ведь зачастую такие лица приезжают из разных регионов страны и высматривают места произрастания мака, наличие или отсутствие владельцев. Это создает предпосылки для проникновения на территорию Ваших участков и возможно даже жилищ с целью последующего изготовления там наркотиков и совершения иных видов преступлений, таких как краж, грабежей, уничтожения или повреждения имущества и других.

Поэтому еще раз напоминаем о запрете выращивания наркосодержащих культур и призываем к благоразумности и проявлению самостоятельной инициативы по недопущению и пресечению фактов произрастания таких культур как мак и конопля. Также убедительно просим, что если вам станет что-либо известно о лицах, занимающихся выращиванием и продажей наркосодержащих культур, других видов наркотических средств, либо о лицах их приобретающих, не оставайтесь безразличными к этому и обратитесь в Несвижский РОВД по телефонам: 5-97-09, 5-19-87, либо 102. От вашей бдительности и правосознания зависит здоровье подрастающего поколения.

Александр Крупко, первый заместитель начальника Несвижского РОВД — начальник криминальной милиции, подполковник милиции.


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Ежегодно органы внутренних дел в летнее время борются с дикорастущими и возделываемыми посевами наркотического растения «Мак» и «Конопля». Несмотря на
 
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