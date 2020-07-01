Беларусбанк и Cardsmobile запустили сервис бесконтактных платежей для смартфонов Кошелёк Pay

Источник материала: Myfin

В Беларуси запущен сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay

Сервис работает в приложении «Кошелёк» (разработчик – петербургская технологическая компания Cardsmobile), которое можно скачать из магазина приложений AppGallery и из Google PlayMarket, а это значит, что все пользователи Android-смартфонов могут использовать данную функцию. «Кошелёк» также будет предустановлен на всех новых смартфонах компании HUAWEI, представленных на белорусском рынке. Функция бесконтактной оплаты приложения «Кошелёк» доступна пользователям с 30 июня (для смартфонов с поддержкой NFC).

В дальнейшем владельцы карт других белорусских банков также смогут использовать смартфоны для удобной и безопасной оплаты покупок. Сервис будет доступен по всему миру: везде, где принимаются бесконтактные карты. Оплата будет совершаться в одно касание с использованием технологии NFC.

Сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay работает на базе собственной платформы токенизации, сертифицированной по стандартам безопасности международных платежных систем.