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Беларусбанк и Cardsmobile запустили сервис бесконтактных платежей для смартфонов Кошелёк Pay

01.07.2020 12:02 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси запущен сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay

Сервис работает в приложении «Кошелёк» (разработчик – петербургская технологическая компания Cardsmobile), которое можно скачать из магазина приложений AppGallery и из Google PlayMarket, а это значит, что все пользователи Android-смартфонов могут использовать данную функцию. «Кошелёк» также будет предустановлен на всех новых смартфонах компании HUAWEI, представленных на белорусском рынке. Функция бесконтактной оплаты приложения «Кошелёк» доступна пользователям с 30 июня (для смартфонов с поддержкой NFC).

В дальнейшем владельцы карт других белорусских банков также смогут использовать смартфоны для удобной и безопасной оплаты покупок. Сервис будет доступен по всему миру: везде, где принимаются бесконтактные карты. Оплата будет совершаться в одно касание с использованием технологии NFC.

Сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay работает на базе собственной платформы токенизации, сертифицированной по стандартам безопасности международных платежных систем.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси запущен сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay. Первыми воспользоваться сервисом смогут клиенты Беларусбанка. Банк получил права на эксклюзивную...
 
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