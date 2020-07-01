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Беларусбанк и Cardsmobile запустили сервис бесконтактных платежей для смартфонов Кошелёк Pay
Источник материала: Myfin
Сервис работает в приложении «Кошелёк» (разработчик – петербургская технологическая компания Cardsmobile), которое можно скачать из магазина приложений AppGallery и из Google PlayMarket, а это значит, что все пользователи Android-смартфонов могут использовать данную функцию. «Кошелёк» также будет предустановлен на всех новых смартфонах компании HUAWEI, представленных на белорусском рынке. Функция бесконтактной оплаты приложения «Кошелёк» доступна пользователям с 30 июня (для смартфонов с поддержкой NFC).
В дальнейшем владельцы карт других белорусских
Сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay работает на базе собственной платформы токенизации, сертифицированной по стандартам безопасности международных платежных систем.
Источник: Myfin.by
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