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Кот стал музыкантом и звездой соцсетей. А он всего лишь хотел спрыгнуть с пианино
Источник материала: СТВ
Кот хотел спрыгнуть с пианино, но случайно стал автором композиции. А всё потому что у питомца застряла лапа.
Пользовательница TikTok под ником Froggieyy
Лапка кота застряла, и он, пытаясь выбраться, начал прыгать по клавишам. Через пару секунд питомец освободился и покинул место действия, но видео уже было снято.
Когда Froggieyy поделилась роликом в TikTok, пользователи соцсети пришли в восторг. Некоторые посочувствовали попавшему в затруднительную ситуацию животному. Но большинство пришло к мнению, что кот создал шедевр.
Впрочем, мы любим питомцев не только за их таланты, но и просто так. Ранее мы собрали несколько снимков, которые показывают, как домашние животные вырастают вместе со своими хозяевами.
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Кот хотел спрыгнуть с пианино, но случайно стал автором композиции. А всё потому что у питомца застряла лапа. Пользовательница TikTok под ником Froggieyy показала...
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