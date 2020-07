Samsung Galaxy Note20 Ultra показали на коротком видео

Источник материала: Tut.by

В начале августа Samsung планирует провести онлайн-презентацию новых гаджетов, в числе которых — смартфоны линейки Galaxy Note20. Инсайдер Ice universe раскрыл новые подробности о девайсе, а энтузиасты сделали видео.

По информации Ice universe, устройств будет два: обычный Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra. Как минимум в последнем появится новый медный цвет, стекло задней панели будет матовым. Пользователь @CConceptCreator в Twitter опубликовал видео, в котором попытался воссоздать дизайн аппарата: