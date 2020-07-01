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В Пинском районе 5-летняя девочка выпала из окна в свой день рождения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 30 июня в Пинском районе из окна выпала девочка.
Как
Находившиеся внизу родители услышали крик дочери. Они обнаружили девочку лежащей под окном. Ребёнок упал с высоты около 4,5 метров.
Пострадавшая была госпитализирована, жизнь пациентки вне опасности. Отмечается, что несчастный случай произошёл в день рождения девочки. Ведётся проверка, назначено проведение судмедэкспертизы.
В конце мая в Минском районе в больницу попали две девочки.
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Новости Беларуси. Днём 30 июня в Пинском районе из окна выпала девочка. Как сообщает Следственный комитет, ребёнок находился у себя дома вместе с родителями, братом...
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