В Брестском районе спасатели выезжали тушить базу отдыха

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 июня около половины пятого вечера произошёл пожар в Брестском районе.

По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось в посёлке Белое озеро на территории одноимённой базы отдыха. Прибывшие спасатели обнаружили, что горит мансардный этаж бани, в помещении никого не было.



Фото: МЧС Беларуси

Пожар был потушен. Огнём уничтожена внутренняя отделка мансардного этажа, повреждены кровля и перекрытие, закопчены стены и потолок на первом этаже. Никто не пострадал.



Фото: МЧС Беларуси

Причина загорания выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.