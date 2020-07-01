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В Брестском районе спасатели выезжали тушить базу отдыха

01.07.2020 13:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 июня около половины пятого вечера произошёл пожар в Брестском районе.

По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось в посёлке Белое озеро на территории одноимённой базы отдыха. Прибывшие спасатели обнаружили, что горит мансардный этаж бани, в помещении никого не было.

В Брестском районе спасатели выезжали тушить базу отдыха
Фото: МЧС Беларуси 

Пожар был потушен. Огнём уничтожена внутренняя отделка мансардного этажа, повреждены кровля и перекрытие, закопчены стены и потолок на первом этаже. Никто не пострадал.

В Брестском районе спасатели выезжали тушить базу отдыха
Фото: МЧС Беларуси 

Причина загорания выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

На неделе в Лепеле горел продуктовый магазин. Были уничтожены кровля и имущество – подробности здесь.

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Новости Беларуси. 30 июня около половины пятого вечера произошёл пожар в Брестском районе. По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось в посёлке Белое озеро на...
 
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