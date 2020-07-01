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В Брестском районе спасатели выезжали тушить базу отдыха
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 июня около половины пятого вечера произошёл пожар в Брестском районе.
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Пожар был потушен. Огнём уничтожена внутренняя отделка мансардного этажа, повреждены кровля и перекрытие, закопчены стены и потолок на первом этаже. Никто не пострадал.
Причина загорания выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
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Новости Беларуси. 30 июня около половины пятого вечера произошёл пожар в Брестском районе. По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось в посёлке Белое озеро на...
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