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«Стабильность и мирное небо над головой – самое большое достижение республики». Известные белорусы – о последних событиях в стране
Источник материала: ОНТ
Своим мнением о событиях, происходящих в нашем государстве, делятся работники сферы образования, науки, медицины, а также политики, спортсмены и музыканты. Они призывают граждан к мирному решению вопросов, а также сохранять, приумножать и ценить успехи, которых достигла Беларусь за годы суверенитета и независимости.
Самое большое достижение республики - стабильность и мирное небо над головой,
Схожим мнением поделилась и знаменитая белорусская фехтовальщица, четырехкратная олимпийская чемпионка Елена Белова. Она
А белорусская певица Виктория Алешко
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«Стабильность и мирное небо над головой – самое большое достижение республики». Известные белорусы – о последних событиях в стране
Своим мнением о событиях, происходящих в нашем государстве, делятся работники сферы образования, науки, медицины, а также политики, спортсмены и музыканты. Они...
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