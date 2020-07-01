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«Стабильность и мирное небо над головой – самое большое достижение республики». Известные белорусы – о последних событиях в стране

01.07.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Стабильность и мирное небо над головой – самое большое достижение республики». Известные белорусы – о последних событиях в стране

Своим мнением о событиях, происходящих в нашем государстве, делятся работники сферы образования, науки, медицины, а также политики, спортсмены и музыканты. Они призывают граждан к мирному решению вопросов, а также сохранять, приумножать и ценить успехи, которых достигла Беларусь за годы суверенитета и независимости.

Самое большое достижение республики - стабильность и мирное небо над головой, считает белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков.

Схожим мнением поделилась и знаменитая белорусская фехтовальщица, четырехкратная олимпийская чемпионка Елена Белова. Она заявила, что поддержка государства позволяет Беларуси завоевывать авторитет на мировой арене.

А белорусская певица Виктория Алешко призналась, что никогда не хотела бы уехать из страны. 

Фото: Facebook Виктории Алешко

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Своим мнением о событиях, происходящих в нашем государстве, делятся работники сферы образования, науки, медицины, а также политики, спортсмены и музыканты. Они...
 
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