«Стабильность и мирное небо над головой – самое большое достижение республики». Известные белорусы – о последних событиях в стране

Источник материала: ОНТ

Своим мнением о событиях, происходящих в нашем государстве, делятся работники сферы образования, науки, медицины, а также политики, спортсмены и музыканты. Они призывают граждан к мирному решению вопросов, а также сохранять, приумножать и ценить успехи, которых достигла Беларусь за годы суверенитета и независимости.

Самое большое достижение республики - стабильность и мирное небо над головой, считает белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков.

Схожим мнением поделилась и знаменитая белорусская фехтовальщица, четырехкратная олимпийская чемпионка Елена Белова. Она заявила , что поддержка государства позволяет Беларуси завоевывать авторитет на мировой арене.

А белорусская певица Виктория Алешко призналась , что никогда не хотела бы уехать из страны.

Фото: Facebook Виктории Алешко

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