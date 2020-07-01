5-летняя девочка в свой день рождения выпала из окна в Пинском районе

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет проводит проверку по факту падения с высоты ребенка, сообщается в Telegram-канале СК.

30 июня днем 5-летняя девочка была дома с родителями, братом и сестрой. Она поднялась на мансардный этаж в детскую комнату, в которой было открыто окно. Родители находились внизу с сыном, когда услышали крик дочери, а затем увидели её лежащей на земле под окном.



Ребенок упал с высоты около 4,5 м, получил телесные повреждения и находится в больнице. Угрозы его жизни нет. Несчастный случай произошёл в день рождения девочки.



Проводится проверка, назначена-судебно медицинская экспертиза.

Фото: СК

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