|
5-летняя девочка в свой день рождения выпала из окна в Пинском районе
Источник материала: ОНТ
Следственный комитет проводит проверку по факту падения с высоты ребенка,
30 июня днем 5-летняя девочка была дома с родителями, братом и сестрой. Она поднялась на мансардный этаж в детскую комнату, в которой было открыто окно. Родители находились внизу с сыном, когда услышали крик дочери, а затем увидели её лежащей на земле под окном.
Фото: СК
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет проводит проверку по факту падения с высоты ребенка, сообщается в Telegram-канале СК. 30 июня днем 5-летняя девочка была дома с родителями, братом и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)