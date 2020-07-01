ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

5-летняя девочка в свой день рождения выпала из окна в Пинском районе

01.07.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

5-летняя девочка в свой день рождения выпала из окна в Пинском районе

Следственный комитет проводит проверку по факту падения с высоты ребенка, сообщается в Telegram-канале СК.

30 июня днем 5-летняя девочка была дома с родителями, братом и сестрой. Она поднялась на мансардный этаж в детскую комнату, в которой было открыто окно. Родители находились внизу с сыном, когда услышали крик дочери, а затем увидели её лежащей на земле под окном.

Ребенок упал с высоты около 4,5 м, получил телесные повреждения и находится в больнице. Угрозы его жизни нет. Несчастный случай произошёл в день рождения девочки.

Проводится проверка, назначена-судебно медицинская экспертиза.

Фото: СК

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет проводит проверку по факту падения с высоты ребенка, сообщается в Telegram-канале СК. 30 июня днем 5-летняя девочка была дома с родителями, братом и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что грозит сотруднику, который пользуется Интернетом для личных целей на рабочем месте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика