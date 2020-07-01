﻿ Доллар вырос еще сильнее, евро не отстает. Курсы валют на 1 июля 2020. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Доллар вырос еще сильнее, евро не отстает. Курсы валют на 1 июля 2020

05.07.2020 11:52 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

01.07.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.012 рубля до 2.4243, что составило 0.5%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0235 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0157 (0.58%), на 1 июля 2020 курс составил 2.7228. По итогам месяца евро вырос на 0.0492 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0064 рублей (0.19%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0333 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
47 589 600 22 288 900 16 290 600

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.36 – 2.425 рублей, курс продажи доллара 2.428 – 2.465. Евро можно было продать в диапазоне 2.63 – 2.721 рублей, купить – 2.725 – 2.765.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=71.3 (стоимость 1 доллара равна 71.3 российский рубль),
  • EUR/USD=1.123 (1 евро стоит 1.123 доллар),
  • EUR/RUB=80 (80 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 июля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4243, курс евро 2.7228, курс российского рубля (100 RUB) составил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что грозит сотруднику, который пользуется Интернетом для личных целей на рабочем месте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика