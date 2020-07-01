Доллар вырос еще сильнее, евро не отстает. Курсы валют на 1 июля 2020

Источник материала: Myfin

01.07.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.012 рубля до 2.4243, что составило 0.5%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0235 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0157 (0.58%), на 1 июля 2020 курс составил 2.7228. По итогам месяца евро вырос на 0.0492 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0064 рублей (0.19%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0333 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 47 589 600 22 288 900 16 290 600

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.36 – 2.425 рублей, курс продажи доллара 2.428 – 2.465. Евро можно было продать в диапазоне 2.63 – 2.721 рублей, купить – 2.725 – 2.765.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =71.3 (стоимость 1 доллара равна 71.3 российский рубль),

=71.3 (стоимость 1 доллара равна 71.3 российский рубль), EUR/USD =1.123 (1 евро стоит 1.123 доллар),

=1.123 (1 евро стоит 1.123 доллар), EUR/RUB =80 (80 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .