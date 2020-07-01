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Доллар вырос еще сильнее, евро не отстает. Курсы валют на 1 июля 2020
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.36 – 2.425 рублей, курс продажи доллара 2.428 – 2.465. Евро можно было продать в диапазоне 2.63 – 2.721 рублей, купить – 2.725 – 2.765.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
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Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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1 июля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4243, курс евро 2.7228, курс российского рубля (100 RUB) составил...
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