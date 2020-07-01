Volkswagen обновил Tiguan: кроссовер обзавелся «подзаряжаемым» гибридом и R-версией

Источник материала: Tut.by

Volkswagen провел официальную презентацию обновленной версии своего самого продаваемого автомобиля — кроссовера Tiguan . Плановую модернизацию модели совместили с расширением гаммы доступных модификаций.





Снаружи сразу несколько отдельных деталей не позволят спутать обновленный Tiguan с дореформенным. Во-первых, это измененные в духе нового Golf фары с новыми секциями ходовых огней (за доплату доступна матричная оптика IQ. Light), укрупненная решетка радиатора и новые бамперы, а во-вторых, кроссовер получил перекроенную корму с измененной начинкой фонарей и названием модели, которое теперь красуется по центру задней двери прямо под логотипом.





В салоне Tiguan появился новый руль, а дополняет картину сенсорный блок управления климат-контролем. Виртуальная панель приборов — с экраном диагональю 8 или 10,25 дюйма, а новая мультимедиасистема и с поддержкой беспроводной работы Apple CarPlay, и Android Auto, и возможностью обновления софта «по воздуху». Также среди новых опций для Tiguan — атмосферная подсветка салона (с палитрой из 15 цветов) и 480-ваттная аудиосистема Harman Kardon.





Список вспомогательных систем пополнил шоссейный автопилот Travel Assist, который первым получил Passat, а не так давно и модернизированный Arteon . Работает он на скорости до 210 км/ч и может подруливать, тормозить и разгоняться без участия водителя в пределах одной полосы





Нынешняя гамма модификаций дополнена двумя новыми. Это переднеприводный Tiguan E-Hybrid с 245-сильной «подзаряжаемой» гибридной установкой с 1,4-литровой турбо-«четверкой», «роботом»-электромотором и блоком батарей емкостью 13 кВт·ч, которой должно хватить на 50 км пробега в чисто электрическом режиме (по циклу WLTP) с максимальной скоростью 130 км/ч.









Топовой версией теперь является Tiguan R, получивший под капот мотор 2.0 TSI мощностью 320 л.с., работающий в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Снаружи R-версия отличается агрессивным обвесом с развитыми воздухозаборниками и четырьмя раздельными выхлопными патрубками, 21-дюймовыми колесами, а в техническом активе есть адаптивная подвеска и электронная система, имитирующая работу заднего дифференциала — она распределяет крутящий момент между колесами в зависимости от скорости и прочих факторов. Динамические характеристики Tiguan R пока держатся в тайне. Как и в случае с Tiguan E-Hybrid, у европейских дилеров «заряженная» версия кроссовера появится ближе к концу года.





Первыми в продажу поступят Tiguan с бензиновыми моторами 1.5 и 2.0 TSI с разной степенью форсировки (от 130 до 230 л.с.) и дизелями 2.0 TDI (от 122 до 200 л.с.). Прием заказов в Европе уже начался, в Германии цены начинаются от 28 200 евро.