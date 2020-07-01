ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Volkswagen обновил Tiguan: кроссовер обзавелся «подзаряжаемым» гибридом и R-версией

01.07.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Volkswagen провел официальную презентацию обновленной версии своего самого продаваемого автомобиля — кроссовера Tiguan. Плановую модернизацию модели совместили с расширением гаммы доступных модификаций.


Снаружи сразу несколько отдельных деталей не позволят спутать обновленный Tiguan с дореформенным. Во-первых, это измененные в духе нового Golf фары с новыми секциями ходовых огней (за доплату доступна матричная оптика IQ. Light), укрупненная решетка радиатора и новые бамперы, а во-вторых, кроссовер получил перекроенную корму с измененной начинкой фонарей и названием модели, которое теперь красуется по центру задней двери прямо под логотипом.


В салоне Tiguan появился новый руль, а дополняет картину сенсорный блок управления климат-контролем. Виртуальная панель приборов — с экраном диагональю 8 или 10,25 дюйма, а новая мультимедиасистема и с поддержкой беспроводной работы Apple CarPlay, и Android Auto, и возможностью обновления софта «по воздуху». Также среди новых опций для Tiguan — атмосферная подсветка салона (с палитрой из 15 цветов) и 480-ваттная аудиосистема Harman Kardon.


Список вспомогательных систем пополнил шоссейный автопилот Travel Assist, который первым получил Passat, а не так давно и модернизированный Arteon. Работает он на скорости до 210 км/ч и может подруливать, тормозить и разгоняться без участия водителя в пределах одной полосы


Нынешняя гамма модификаций дополнена двумя новыми. Это переднеприводный Tiguan E-Hybrid с 245-сильной «подзаряжаемой» гибридной установкой с 1,4-литровой турбо-«четверкой», «роботом»-электромотором и блоком батарей емкостью 13 кВт·ч, которой должно хватить на 50 км пробега в чисто электрическом режиме (по циклу WLTP) с максимальной скоростью 130 км/ч.



Топовой версией теперь является Tiguan R, получивший под капот мотор 2.0 TSI мощностью 320 л.с., работающий в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Снаружи R-версия отличается агрессивным обвесом с развитыми воздухозаборниками и четырьмя раздельными выхлопными патрубками, 21-дюймовыми колесами, а в техническом активе есть адаптивная подвеска и электронная система, имитирующая работу заднего дифференциала — она распределяет крутящий момент между колесами в зависимости от скорости и прочих факторов. Динамические характеристики Tiguan R пока держатся в тайне. Как и в случае с Tiguan E-Hybrid, у европейских дилеров «заряженная» версия кроссовера появится ближе к концу года.


Первыми в продажу поступят Tiguan с бензиновыми моторами 1.5 и 2.0 TSI с разной степенью форсировки (от 130 до 230 л.с.) и дизелями 2.0 TDI (от 122 до 200 л.с.). Прием заказов в Европе уже начался, в Германии цены начинаются от 28 200 евро.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Volkswagen провел официальную презентацию обновленной версии своего самого продаваемого автомобиля - кроссовера Tiguan.
 
Новости дня
Новости разные
 
5-летняя девочка в свой день рождения выпала из окна в Пинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика