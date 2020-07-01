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Развод: как изменить брачный договор и чем выгодна медиация

01.07.2020 14:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Республики Беларусь – Жанна Михалевич и консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Беларусь – Юлиан Мисюкевич.

Можно заключить соглашение о детях, а задолженность по алиментам будут рассчитывать по-новому. Что изменится с 1 июля

Случаются ситуации, когда супруги или бывшие супруги, либо люди, которые раньше проживали вместе, не могут найти общий язык. Могут ли как-то юристы решать вопросы без их участия? Что в этой области известно сейчас?

Жанна Михалевич, заместитель начальника управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Республики Беларусь:
При обращении с заявлением супругов о расторжении брака, у которых нет несовершеннолетних детей и у которых нет споров об имуществе, работники ЗАГСа будут разъяснять им право супругов на информационную встречу с медиатором. Такие же нормы закреплены в части обращения с исковым заявлением о расторжении брака в суд. Если супруги примут решение о заключении медиативного соглашения, они смогут возвратить государственную пошлину, которую они произвели при обращении с заявлением о расторжении брака.

Какие новшества появились в брачном договоре?

Жанна Михалевич:
Брачный договор может быть изменен либо расторгнут по решению суда – такое последнее изменение, внесенное в соответствующий кодекс.

Развод: как изменить брачный договор и чем выгодна медиация

Как белорусы относятся к составлению брачного договора?

Жанна Михалевич:
Можно сказать, очень хорошо, потому что идет тенденция к увеличению заключаемых брачных договоров не только между супругами, но и лицами, которые еще планируют вступать в брак.

Юлиан Мисюкевич, консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Республики Беларусь:
Если все это резюмировать кратко, то можно говорить о том, что с первого июля текущего года в Республике Беларусь появится больше правовых цивилизованных способов разрешения семейных споров. Мы надеемся, что в результате этого если не исключим полностью, то, по крайней мере, минимизируем количество обращений в органы принудительного исполнения по этой тематике. Поэтому не забываем напоминать о том, что бывших детей не бывает.

Люди в материале: Жанна Михалевич, Юлиан Мисюкевич

 
 
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Республики Беларусь – Жанна...
 
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