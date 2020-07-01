ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владимир Семашко: белорусская сторона недовольна неисполнением Россией договоренностей по газу

01.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Владимир Семашко: белорусская сторона недовольна неисполнением Россией договоренностей по газу

Белорусская сторона недовольна неисполнением Россией достигнутых ранее договоренностей по газу, в том числе по ценообразованию. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня во время онлайн-брифинга, приуроченного ко Дню Независимости Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол напомнил, что в ноябре 2011 года были подписаны пакетные межправительственные соглашения, которые вместе с продажей оставшихся 50% акций «Белтрансгаза» одновременно решали вопросы ценообразования и транзита газа. «Они подписывались с целью, что мы придем если не к равным, то к очень близким, сопоставимым с Россией ценам на газ», — подчеркнул он.

Владимир Семашко отметил: в настоящее время на границе Беларуси и России цена на газ в два раза выше той, которая применяется в Смоленской области. «При этом мы констатируем, что «Газпромом» не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года. Там было четко прописано: для того, чтобы мы двигались к близким, сопоставимым ценам, мы должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве, по сути, методику создания единого рынка, — указал дипломат. — И не позднее 1 июля прошедшего уже 2019 года мы должны были не просто разработать, а пройти внутригосударственные согласования и подписать соглашение о ценообразовании на газ с 1 января 2020 года и далее — бессрочное соглашение. Мы многократно предлагали разные методики, но, к сожалению, это соглашение не состоялось».

«Сегодня, я скажу откровенно, мы не удовлетворены той ценой, которая есть, и неисполнением нашими коллегами соглашения, — заявил Владимир Семашко. — Но мы видим, что есть понимание, и считаем, что к 1 января 2022 года задача, которую мы ставили (о выравнивании цен на газ. — Прим. БЕЛТА) в 2017 году будет выполнена».

Посол также отметил, что в настоящее время Беларусь импортирует примерно 20 млрд кубометров газа в год. С пуском БелАЭС потребление газа в стране должно уменьшиться на 5-5,5 млрд кубометров ежегодно.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская сторона недовольна неисполнением Россией достигнутых ранее договоренностей по газу, в том числе по ценообразованию. Об этом заявил посол Беларуси в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика