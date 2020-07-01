Владимир Семашко: белорусская сторона недовольна неисполнением Россией договоренностей по газу

Источник материала: Вороновская газета





Белорусская сторона недовольна неисполнением Россией достигнутых ранее договоренностей по газу, в том числе по ценообразованию. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня во время онлайн-брифинга, приуроченного ко Дню Независимости Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА .

Посол напомнил, что в ноябре 2011 года были подписаны пакетные межправительственные соглашения, которые вместе с продажей оставшихся 50% акций «Белтрансгаза» одновременно решали вопросы ценообразования и транзита газа. «Они подписывались с целью, что мы придем если не к равным, то к очень близким, сопоставимым с Россией ценам на газ», — подчеркнул он.

Владимир Семашко отметил: в настоящее время на границе Беларуси и России цена на газ в два раза выше той, которая применяется в Смоленской области. «При этом мы констатируем, что «Газпромом» не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года. Там было четко прописано: для того, чтобы мы двигались к близким, сопоставимым ценам, мы должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве, по сути, методику создания единого рынка, — указал дипломат. — И не позднее 1 июля прошедшего уже 2019 года мы должны были не просто разработать, а пройти внутригосударственные согласования и подписать соглашение о ценообразовании на газ с 1 января 2020 года и далее — бессрочное соглашение. Мы многократно предлагали разные методики, но, к сожалению, это соглашение не состоялось».

«Сегодня, я скажу откровенно, мы не удовлетворены той ценой, которая есть, и неисполнением нашими коллегами соглашения, — заявил Владимир Семашко. — Но мы видим, что есть понимание, и считаем, что к 1 января 2022 года задача, которую мы ставили (о выравнивании цен на газ. — Прим. БЕЛТА) в 2017 году будет выполнена».

Посол также отметил, что в настоящее время Беларусь импортирует примерно 20 млрд кубометров газа в год. С пуском БелАЭС потребление газа в стране должно уменьшиться на 5-5,5 млрд кубометров ежегодно.

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