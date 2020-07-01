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Оксана Семенович: Всем известно, что  юридически правильные решения — гарантия успеха

01.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Оксана Семенович: Всем известно, что  юридически правильные решения — гарантия успеха

Главным управлением  юстиции Минского областного исполнительного комитета была отмечена  положительная динамика в соблюдении законодательства при проведении государственной регистрации и ликвидации  субъектов хозяйствования Несвижского района. В связи с этим было принято решение о занесении на Доску  Почета  главного управления юстиции Минского облисполкома главного специалиста отдела экономики Несвижского райисполкома Оксаны Семенович — за добросовестный труд, высокий профессионализм  и образцовое исполнение служебных обязанностей.

В отделе экономики О.В. Семенович работает с 2003 года, ее общий трудовой стаж составляет 25 лет. Оксана Викторовна родилась и выросла в Несвиже. В 1989 г. закончила Несвижскую СШ № 2 с серебряной медалью, затем — Минский техникум советской торговли по специальности «Правоведение» и юридический факультет БГУ. О сделанном выборе никогда не жалела.

— Я люблю свою профессию, считаю ее очень интересной, — отмечает Оксана Викторовна. — Всем известно, что  юридически правильные решения — гарантия успеха. Нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правовой поддержки, важного и нужного юридического сопровождения. Конечно, лёгкой такую работу не назовёшь. Законодательная база постоянно меняется. И за каждым новшеством нужно успевать.

На сегодняшний день Оксана Викторовна безупречно владеет всеми своими обязанностями, и успешно справляется с ведением необходимых документов в сфере предпринимательства, занимается регистрацией и ликвидацией  субъектов хозяйствования, лицензированием и анализом работы субъектов малого бизнеса, оказывает консультативно-методическую помощь и многое другое.

Помимо огромного багажа правовых знаний и новинок законодательной базы, Оксана Викторовна имеет отличные коммуникативные навыки.

— Каждый обратившийся за помощью или разъяснениями человек требует индивидуального подхода, — замечает главный специалист отдела экономики райисполкома. — Пожалуй, это и является самым сложным в работе. Рано или поздно приходится с кем-то общаться впервые. Есть люди очень нетерпеливые по своему характеру, которым нужно всё и сразу. Но в итоге мы как-то находим общий язык, принимаем правильные  решения.

В частности, Оксана Викторовна ведет деловые контакты почти с 1000 предпринимателей и более 240 представителями предприятий малого бизнеса Несвижчины. Доход от их деятельности составляет примерно 23 % всего районного бюджета.

Наталья ЕРМОШЕНКО.

 


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Главным управлением  юстиции Минского областного исполнительного комитета была отмечена  положительная динамика в соблюдении законодательства при проведении...
 
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