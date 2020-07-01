Женщины в Беларуси тратят на косметику больше, чем дамы в России и Украине

Источник материала: Ежедневник

Белорусские женщины расходуют на косметику чуть больше денег, чем россиянки и украинки и почти на треть больше, чем немки. Но зато существенно уступают по тратам британским леди.

Сколько потребители тратят на косметику в год? Чем руководствуются при выборе косметики для ухода и макияжа? Как женщины и мужчины относятся к экологичной косметике? Команда аналитиков Picodi.com ответила на эти и другие вопросы о рынке косметики и поделилась ответами с Thinktanks.by.

Косметички белорусок довольно скромные — в среднем там находится 18 продуктов. При этом среднестатистическая жительница Беларуси тратит на косметику примерно 729 рублей в год, а из 18 средств регулярно использует только 9. 47% опрошенных белорусок покупают свою любимую косметику, когда она заканчивается. Про запас, пока есть скидки, приобретают косметические средства 20% женщин, а 33% — когда хотят. Какие факторы влияют на совершение покупки? Большинство опрошенных (63%) руководствуются личными предпочтениями. Следом идет в расчет цена — 60% белорусок отметили этот фактор. Также важными оказались состав (58%) и мнение экспертов (33%). Учитывая, что одним из главных критериев при покупке косметических средств является цена, не удивительно, что только 15% белорусок предпочитают покупать косметику класса люкс. Больше половины опрошенных женщин покупают косметику высшей ценовой категории время от времени, а 25% не покупают никогда. Цена также является решающим фактором при покупке экокосметики, которая стала весьма популярной в последние годы. Половина респонденток отметили, что покупают «зеленую» косметику, если считают цену приемлемой, 38% приобретают её вне зависимости от стоимости и 12% не обращают внимания на экологический аспект косметической продукции.

Краситься или не краситься?

Для многих женщин макияж является неотъемлемой частью утренних ритуалов. 17,5% опрошенных белорусок вообще не красятся. Из тех женщин, которые любят использовать декоративную косметику, чуть больше половины (55%) красятся каждый день. Лишь иногда делают макияж 42% опрошенных, а 3% — только по особым случаям.

Сколько времени белоруски в среднем проводят перед зеркалом?

Среди женщин от 18 до 50 лет, 21% тратят на макияж менее 5 минут в день, 52% — от 5 до 15 минут. 27% анкетированных белорусок готовы посвятить мейкапу около получаса в день.

Среднестатистическая женская косметичка включает в себя множество предметов, в том числе одного и того же вида. Например, женщины в Беларуси имеют в среднем 4 палетки теней для век, 5 лаков для ногтей, 5 помад, 2 карандаша для губ, 2 туши для ресниц и 2 вида румян.

Где дороже дамский набор?

В Беларуси самой популярной декоративной косметикой оказались: тушь для ресниц, тональное средство, карандаш для бровей, помада и тени для век. В среднем белоруски тратят на косметику 306 $ в год. Сколько и на что тратят женщины в других странах? Меньше белорусок на косметику тратят немки — 222 $/год.

Топ-5 любимых ими средств это: тушь для ресниц, основа под макияж, помада/блеск для губ, тональное средство и карандаш для бровей. Также меньше тратят денег на косметику женщины в России (296 долларов) и Украине (270 долларов). Гораздо больше средств тратят британки (505 долларов в год), отдавая предпочтение помадам и блескам для губ. Также больше, чем белоруски, на косметику отдают американки (396 долларов), польки (323 долларов) и финки (397 долларов).

Мужчины тоже делают это...

А что же мужчины? Прежде всего, они тратят на средства для ухода гораздо меньше женщин — 340 рублей в год. Впрочем, и имеющихся средств у них вдвое меньше — 9 продуктов, 5 из которых они используют постоянно. Что интересно, 90% анкетированных мужчин покупают косметические средства самостоятельно, остальные 10% признались, что такие покупки совершает за них вторая половинка или мама.

Как и белоруски, мужчины обычно покупают косметику после того, как она закончится (77%). Только 6% покупают косметические средства по акции, а 17% — когда хотят. Совершая покупки, прежде всего мужчины обращают внимание на стоимость (50%). 39% респондентов руководствуются составом и брендом. Белорусские мужчины не слишком заинтересованы средствами для ухода класса люкс — чуть больше половины опрошенных не покупают их, иногда решаются на такое приобретение 11% и 33% выбирают всегда. Меньше интереса проявляется к экологическому аспекту — 15% респондентов выбирают экокосметику независимо от цены. 22% покупают её по приемлемой для себя стоимости и 60% не интересуются «зелёной» косметикой.