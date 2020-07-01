Гарантирует ли государство выплаты по страховкам так же, как по вкладам? Разбираемся с юристами

Источник материала: Tut.by

Иногда непредвиденные ситуации могут случиться даже с теми, кто призван в непредвиденных ситуациях помогать — со страховыми компаниями. Например, в 2017 году было приостановлено действие лицензии страховой компании B&B Insurance (позже лицензия была отозвана, а компания ликвидирована). Сейчас рассчитываться со своими клиентами не может компания «Кентавр»: у нее до сих пор заблокированы счета по решению Департамента финансового мониторинга КГК, хоть в компании рассчитывают на скорое разрешение ситуации. Но как в принципе защищены договоры страхования? Кто выплачивает деньги клиентам, если с компанией что-то происходит? И есть ли дополнительные гарантии для накопительного страхования — например, тех же пенсионных страховок? FINANCE.TUT.BY попросил юристов ответить на эти вопросы.



Ольга Полозова Руководитель субпрактики Банки и финансы, Коммерческое право компании REVERA

Анастасия РудкевичМладший юрист компании REVERA

Если что-то случается с банком, то депозиты вкладчикам возвращает специальное агентство. Есть ли у страховых компаний что-то вроде такого агентства?

Деятельность страховых компаний, в том числе в проблемных ситуациях, строго регламентируется Минфином. Ольга Полозова и Анастасия Рудкевич объясняют, что в страховой сфере нет аналога Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов физлиц, но есть другие виды гарантий.

— Чтобы обеспечить исполнение своих обязательств перед страхователями, страховые организации образуют страховые резервы и гарантийные фонды, — комментируют эксперты. — Страховые резервы — это своего рода запасы, которые страховая организация формирует за счет взносов страхователя. Достаточность страховых резервов является доказательством платежеспособности и финансовой устойчивости страховой организации. Гарантийные фонды — это дополнительный (резервный) капитал страховой организации, создаваемый для минимизации риска невыполнения обязательств перед страхователями. Страховые резервы и гарантийные фонды есть у каждой страховой.

Кроме того, если страховая компания берет на себя обязательства, которые превышают ее финансовые возможности, она должна заключить договор перестрахования с другой страховой компанией — то есть передать ей часть своих рисков.

— Таким образом, интересы страхователей всегда защищены. При наступлении страхового случая они получат обусловленное договором возмещение, а существующая система передачи обязательств позволяет не перезагружать одну специализированную организацию, а перераспределять риски среди нескольких финансово устойчивых страховых организаций, — говорят Ольга Полозова и Анастасия Рудкевич.

Я обслуживаюсь в страховой компании, а она закрылась. Что будет с моим договором и деньгами?

Есть три варианта развития событий в ситуации, если у компании истекает лицензия или начинается процедура ее ликвидации. Вариант первый — компания продолжает выполнять свои обязательства.

— Выполнение обязательств перед страхователями происходит вне очереди, — отмечают Ольга Полозова и Анастасия Рудкевич. — Это гарантирует получение причитающихся денежных средств в любом случае за счет созданных гарантийных фондов и так быстро, насколько это возможно, по истечении двух месяцев со дня предъявления требований кредиторов.

Второй вариант — передача обязательств другой страховой компании вместе со страховыми резервами и остатками страховых фондов. Эту процедуру регулирует отдельное положение, утвержденное постановлением правительства.

— При этом у страхователя есть право самостоятельно выбрать «принимающую» страховую организацию. Для этого необходимо подать заявление «передающему» страховщику. Обязательства будут переданы той страховой организации или нескольким, которая соответствует установленным законодательством критериям: платежеспособность, отсутствие случаев приостановления действия лицензии, наличие обособленного подразделения в каждой области и т.д. При этом обязательства по одному договору добровольного страхования могут быть переданы только одной страховой организации, — комментируют эксперты.

Получается, в такой ситуации клиент сам может выбрать, в какую компанию «перенести» его страховой договор. А если договоров несколько, то и компаний можно выбрать несколько.

Наконец, третий вариант — расторжение договора добровольного страхования. В этом случае страховые взносы клиентов будут уменьшены пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Переплату компания должна будет вернуть. Например, если у вас страховка на год, а договор был расторгнут через шесть месяцев, то взнос еще за шесть месяцев вам должны будут вернуть.

— Если страховой случая наступил до даты расторжения договора страхования, то страховая организация обязана будет осуществить страховую выплату страхователю, — добавляют Ольга Полозова и Анастасия Рудкевич.

У меня наступил страховой случай, а у компании трудности с платежами. Что делать?

Здесь все зависит от того, приостановлена ли деятельность страховой организации.

— Если она не приостановлена, необходимо обратиться туда в общем порядке. Следует помнить, что у страхователя есть установленное правилами страхования или указом «О страховой деятельности» время, в течение которого он должен уведомить страховую организацию о наступившем страховом случае. Страховое возмещение может быть выплачено только после того, как будут установлены факт, причины, обстоятельства и размер ущерба от страхового случая, предусмотренного договором страхования, и составлен акт о страховом случае. Если ущерб был покрыт собственными денежными средствами страхователя, возмещение происходит в соответствии с условиями договора страхования и правилами страхования, — комментируют Ольга Полозова и Анастасия Рудкевич.

Если же страховая организация была, например, ликвидирована, её обязательства перед страховщиками передаются другим страховым организациям, о чём страхователь уведомляется в установленном порядке. Соответственно, за страховым возмещением следует обращаться в другую, указанную в уведомлении, страховую организацию.

Есть ли какие-то дополнительные гарантии по страхованию жизни или пенсионному страхованию?

Такие виды страхования отличаются от привычных многим страховок на здоровье, авто, имущество и так далее. Например, если вы заключаете договор дополнительного пенсионного страхования, то можете делать взносы в течение многих лет, а после наступления пенсионного возраста (страховой случай) получаете всю накопленную сумму с учетом дополнительного дохода. Похожим образом работает страхование жизни: если застраховаться, скажем, на 10 лет, то по истечении этих 10 лет компания выплатит накопленную сумму страховых взносов с учетом дохода (а в случае смерти страхователя в это время выплату получат его наследники). Такие виды страхования многие рассматривают как форму накопления, что-то вроде аналога вкладов. Есть ли у них в связи с этим какая-то дополнительная гарантийная защита?

Юристы отмечают, что страхование жизни, в том числе дополнительной пенсии, относится к видам добровольного страхования. Соответственно, страховые компании при ликвидации или прекращении действия лицензии должны, как и в других случаях, либо выполнить свои обязательства, либо передать их другой страховой компании, либо расторгнуть договоры добровольного страхования.

— Государство гарантирует страховые выплаты по видам страхования, относящимся к страхованию жизни (страхование на случай достижения определенного возраста, дополнительное пенсионное страхование), видам обязательного страхования, если договоры страхования заключены с государственными страховыми организациями, — подчеркивают Ольга Полозова и Анастасия Рудкевич. — Тем не менее следует помнить и про другие механизмы, обеспечивающие исполнение обязательств перед страхователями.

Иными словами, по тем же пенсионным страховкам государство гарантирует выплаты в том случае, если вы застраховались в государственной компании.