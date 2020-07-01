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«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района
Источник материала: СТВ
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Город почти с 900-летней историей. Клецк всего на 60 лет моложе Минска, но при этом на 20 старше российской столицы. Местечко выросло на месте феодального замка, и пережило не одну войну. Битва под Клецком в 1506 году, Ливонский и Северный конфликты, Вторая мировая, пожары и разгромы… К сожалению, многие достопримечательности ушли в небытие. Но остались еще на туристической карте места, которые запросто перенесут вас в атмосферу предыдущих столетий.
Яновичи – одна из немногих деревень близлежащих районов, которая не принадлежала Радзивиллам. Тем не менее, ни один дворянский род не задержался здесь надолго. Имение почти каждое столетие меняло владельцев.
Заехать в Яновичи стоит ради усадьбы Бжозовских, 1780-ых годов постройки. Наиболее известный ее владелец – Эдвард Еленский – выкупил резиденцию в 1910 году. Он построил здесь крахмальный завод, посадил яблоневый сад, создал пожарную охрану. В общем, обживал местечко с надеждой спокойно встретить старость. Но недолго семья знаменитого рода смогла наслаждаться отдыхом в живописной деревне.
В 1914 году грянула Первая мировая война, а Яновичи – как раз в прифронтовой полосе. Еленский не выдержал всех тягот того времени и вскоре скончался. Передал дом сыну, но того арестовали уже в 40-ых. В усадьбе поселились работники колхоза. И в ней люди живут до сих пор! Точнее, два человека.
Ирина Попко, жительница деревни Яновичи:
Вероника Сайко, корреспондент СТВ:
Квартиры в усадьбе не приватизированы. Проще говоря, принадлежат государству. Мог ли Эдвард Еленский представить, что его дворец превратится в «коммуналку»? Скорее всего, нет.
Житель д. Яновичи, Клецкий район, Минская область:
Вероника Сайко:
Житель д. Яновичи, Клецкий район, Минская область:
Вот так одно здание повидало все самые переломные моменты в истории района. Его жители еще долго могут рассказывать об усадьбе.
И даже не пытайтесь перелезть ограду. Объект в аварийном состоянии. Несмотря на то, что сюда несколько лет назад приезжали потомки владельцев, становится ясно: усадьба доживает свои последние деньки. Тем не менее, посетить ее стоит. Хотя бы потому что она одна из самых старинных в районе – 1780 года постройки. Да и хозяин у нее был весьма интересный.
Неподалеку от дворца находится парк, площадь которого 10 гектаров. Если постараться, в зарослях можно обнаружить мемориальный камень в честь закладки аллеи в 1875 году.
А теперь перемещаемся в 1909 год. Точнее, в усадьбу Стралково. Вокруг ни одного жилого дома. И соответственно, ни единой души. Только столетние липы хранят память о былых временах и жителях усадьбы.
К слову, у дворца есть хозяйка. Она живёт в Воложинском районе. Наследницей уникального здания женщина стала пять лет назад, когда скончался ее муж-фермер, живший в этой усадьбе. Но вдова о таком подарке судьбы и знать не хочет.
И снова Еленские. Ещё одна резиденция у них была в Туче. Во внушительном дворце 1850 года постройки жила Мария Еленская со своей дочкой Ядвигой. Но не успела семья расшириться (Мария вышла замуж за троюродного брата и родила ему наследников), как весь род сослали в Казахстан. Еленская-старшая и трое из ее детей погибли.
Сейчас здание ждёт своего инвестора. Стать счастливым обладателем настоящего дворца можно за одну базовую величину. Это 27 рублей. К слову, деревня Туча также известна тем, что здесь произошла первая в Беларуси авиакатастрофа.
Последняя представительница рода Еленских – та самая Ядвига – умерла относительно недавно – 10 лет назад в Бразилии. В своих в мемуарах она часто описывала отчий дом и аромат роз, которые старательно высаживала мама.
Этот костел неоднократно закрывали и разграбляли. Переоборудовали под колхозный склад и делали все, чтобы стереть его с лица Земли. Сейчас в агрогородке Нагорное не осталось ни одного католика. Но храм все равно на каждый святой праздник открывает свои двери. И приглашает всех неравнодушных присоединиться к общей молитве.
Павел Слука, настоятель Крестовоздвиженского костела:
В центре кладбища – массивный памятник 1906 года. Недавно земля возле него провалилась – появился вход в склеп. Но пока он остается неизученным.
Ольга Ефремова:
Восточная сторона Клецкого района досконально изучена. Двигаемся на запад.
Ветряк конца XIX века сейчас больше напоминает Пизанскую башню, чем мельницу. Крылья не сохранились, зато появился характерный наклон в одну сторону. Как с земли, так и с воздуха строение выглядит внушительно. Только находиться рядом с ним страшновато.
Похожая судьба могла бы ожидать и единственную в Беларуси голубятню из красного кирпича, что в деревне Голынка. Но историческому зданию повезло – оно оказалось в огороде местной жительницы. Поэтому траву вокруг него регулярно подкашивают.
К слову, совсем недавно строение использовалось местным молокозаводом для хранения льда. Но фабрику упразднили, и голубятня оказалась не у дел.
Помимо голубятни в деревне сохранилась часовня примерно XVIII века. Могла бы радовать взор туристов и усадьба Вендорфов, но от нее остались одни руины.
Голынка – агрогородок небольшой. Гуляя по типичным сельским улочкам вы точно не пропустите деревянную церковь святого Петра и Павла.
Яркий голубой цвет виден издалека. К слову, церковь появилась тут в 1788 году. И работает до сих пор.
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«Пытался найти философский камень». Усадьба алхимика Радзивилла и голубятня из красного кирпича. Необычные здания Клецкого района
Отправляемся на экскурсию со съемочной группой программы «Центральный регион» в Клецкий район.
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