Volvo отзывает более 2 млн автомобилей из-за дефекта ремней безопасности

Источник материала: Tut.by

Компания Volvo Cars отзывает около 2,1 млн своих автомобилей, произведенных с 2006 по 2019 год, из-за стального троса в креплении ремней безопасности передних сидений, который может ослабнуть и снизить защитный эффект. Об этом сообщает телеканал SVT .



Фото: Volvo

По словам пресс-секретаря компании Стефана Эльфстрёма, это самый крупный в истории Volvо отзыв машин. Хотя уже есть данные о связанных с выявленной неполадкой травмах, сам автопроизводитель называет это профилактической мерой, направленной на предотвращение подобных инцидентов в будущем. «При определенных условиях и со временем стальной трос изнашивается. Это очень редкая проблема», — пояснил Эльфстрём.

Комментируя масштаб отзыва автомобилей, представитель компании говорит, что он велик, поскольку речь идет о стандартной детали, использовавшейся в прежних моделях на протяжении целого ряда лет.

«Мы обнаружили проблему благодаря анализу небольшого количества машин, где она наблюдалась, и пришли к выводу, что с этой деталью присутствует постоянная, но очень редкая проблема», — говорит Эльфстрём.

Отзываются модели S60, S60L, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и S80L. На сходящие сегодня с конвейера автомобили эта мера не распространяется.

Из общего числа в 2,1 млн машин 412 тыс. приходятся на Швецию.