ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дмитрий Мезенцев: президенты Беларуси и России едины в оценке подвига советского народа в ВОВ

01.07.2020 15:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин продемонстрировали всему миру единство в подходах в оценке подвига советского народа. Такое мнение 1 июля высказал посол России в нашей стране Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев: президенты Беларуси и России едины в оценке подвига советского народа в ВОВ

Он отметил, что по итогам двухсторонней встречи, которая состоялась 30 июня в рамках открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, главы двух государств высказали одинаковую позицию к мировой истории.

Дмитрий Мезенцев: президенты Беларуси и России едины в оценке подвига советского народа в ВОВ

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Главное, что вчера два президента – Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко – подтвердили и предъявили нашим странам, нашим народам, миру единство в подходах в оценке подвига солдат Великой Отечественной войны. Мы говорим о том, какой ценой досталась эта победа над коричневой чумой. Эта победа не просто для нас, это возможность спасти Европу и мир от того всемирного зла, не победи который советский народ, наверное, не обеспечил бы ни свое развитие, ни развитие стран Содружества независимых государств сегодня.

Дмитрий Мезенцев: президенты Беларуси и России едины в оценке подвига советского народа в ВОВ

Сегодня же в России основной день голосования по поправкам в Конституцию. Участки открыты в том числе и в нашей стране. В Беларуси выразить волеизъявление можно в пяти городах – это Минск, Брест, Гомель, Могилев и Островец.

Дмитрий Мезенцев: президенты Беларуси и России едины в оценке подвига советского народа в ВОВ

Дмитрий Мезенцев, как и многие другие россияне, проголосовал в столице. Закроются участки в 20:00.

Люди в материале: Дмитрий Мезенцев, Александр Лукашенко, Владимир Путин

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин продемонстрировали всему миру единство в подходах в оценке подвига советского народа. Такое мнение 1 июля...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новое образовательное учреждение появится в Кобрине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика