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Дмитрий Мезенцев: президенты Беларуси и России едины в оценке подвига советского народа в ВОВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин продемонстрировали всему миру единство в подходах в оценке подвига советского народа. Такое мнение 1 июля высказал посол России в нашей стране Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он отметил, что по итогам двухсторонней встречи, которая состоялась 30 июня в рамках открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, главы двух государств высказали одинаковую позицию к мировой истории.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Сегодня же в России основной день голосования по поправкам в Конституцию. Участки открыты в том числе и в нашей стране. В Беларуси выразить волеизъявление можно в пяти городах – это Минск, Брест, Гомель, Могилев и Островец.
Дмитрий Мезенцев, как и многие другие россияне, проголосовал в столице. Закроются участки в 20:00.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин продемонстрировали всему миру единство в подходах в оценке подвига советского народа. Такое мнение 1 июля...
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