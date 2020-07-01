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«Люблю тебя и скучаю». Мужчина нашёл послание ребёнка отцу и едва сдержал слёзы
Источник материала: СТВ
Мужчина нашёл у себя в саду воздушный шарик с посланием. И это послание довело парня до слёз.
Пользователь Reddit
«Дорогой папа, я люблю тебя и скучаю. Прошлый день рождения оказался каким-то не таким без твоего звонка и поздравлений. Я стараюсь быть сильным и много трудиться, чтобы ты мог мною гордиться», – говорилось в послании.
Публикуя фотографию с запиской, пользователь Reddit сказал, что отец ребёнка точно гордится им.
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Мужчина нашёл у себя в саду воздушный шарик с посланием. И это послание довело парня до слёз. Пользователь Reddit рассказал, как однажды нашёл у себя во дворе...
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