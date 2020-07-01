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Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство на авиабазе в Барановичах

01.07.2020 14:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах на 61-й истребительной авиационной базе ВВС и войск ПВО сегодня состоялся ритуал заступления на боевое дежурство истребителей Су-30СМ для защиты рубежей Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство на авиабазе в Барановичах

Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство на авиабазе в Барановичах

"Сегодня у личного состава 61-й авиабазы знаменательное событие: на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступает новейшая авиационная техника - самолеты Су-30СМ. Символично, что торжественное мероприятие проходит накануне Дня Независимости и в год 75-летия Победы, - отметил министр обороны Виктор Хренин. - Во все времена одним из основных условий благополучия любого государства являлось надежное обеспечение его национальной безопасности. Сейчас этот тезис как никогда актуален. История нас научила, что любая миролюбивая политика должна быть подкреплена реальной способностью государства защитить свой народ".

Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство на авиабазе в Барановичах

Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство на авиабазе в Барановичах

Су-30СМ - тяжелый многоцелевой истребитель. Он предназначен для ведения воздушного боя, завоевания господства в воздухе, уничтожения воздушных целей в любое время суток, независимо от погодных условий, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех.

Фото Вадима Якубёнка

 
 
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  В Барановичах на 61-й истребительной авиационной базе ВВС и войск ПВО сегодня состоялся ритуал заступления на боевое дежурство истребителей Су-30СМ для защиты...
 
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