Источник материала: Soligorsk News



Только холодный душ. На 2 дня некоторые дома г. Солигорска - без горячей воды! Автор: Эдуард Кидяев.

В некоторых домах Солигорска 16 – 18 июня не будет горячей воды. Причина – проведение работ по врезке участка трубопровода. Кто же останется без горячего водоснабжения!?

Это потребители, дома которых запитаны от МТЭЦ РУП “Минскэнерго” — к ним относятся микрорайоны № 12, 13, 14, 17 и 18. Предупреждаем жильцов, чтобы они были подготовлены.



И сообщаем точные адреса:



ул. К. Заслонова, дома № 47, 53, 55, 57, 57б, 59, 59б, 61, 63, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 93, 93а, 95;



ул. Молодежная, дома № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 38;



ул. Воскресенская, дома № 2, 4, 6;



ул. Судиловского, дома № 1, 2, 3, 4, 4а, 6а, 8, 9, 11, 13, 15, 19;



ул. Октябрьская, дома № 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105а, 107, 109, 111, 111а, 113;



ул. Подольская, дома № 4, 6, 8, 12, 18;



ул. Богомолова, дома № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17б, 19, 19а, 20, 22, 24;



ул. Б. Шахтеров, дома № 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28;



ул. Ковалева, дома № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 21, 23.



Пока это недолговременное, а частичное отключение. И в тёплые погожие дни такие события переносятся легче. В пятницу, 19 июня, горячее водоснабжение планируют восстановить.



Подготовила Светлана АРХИПОВА.