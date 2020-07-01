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Только холодный душ. На 2 дня некоторые дома г. Солигорска – без горячей воды!
01.07.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
12 июня 2020 19:41 8433
Только холодный душ. На 2 дня некоторые дома г. Солигорска - без горячей воды!
В некоторых домах Солигорска 16 – 18 июня не будет горячей воды. Причина – проведение работ по врезке участка трубопровода. Кто же останется без горячего водоснабжения!?
Это потребители, дома которых запитаны от МТЭЦ РУП “Минскэнерго” — к ним относятся микрорайоны № 12, 13, 14, 17 и 18. Предупреждаем жильцов, чтобы они были подготовлены.
ул. К. Заслонова, дома № 47, 53, 55, 57, 57б, 59, 59б, 61, 63, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 93, 93а, 95;
Подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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12 июня 2020 19:41 8433 Только холодный душ. На 2 дня некоторые дома г....
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