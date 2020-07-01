Леонель Месси забил 700 мяч в профессиональной карьере

Источник материала: ОНТ

«Барселона» снова потеряла очки в чемпионате Испании. Каталонский клуб в домашнем матче 33-го тура разошёлся миром с мадридским «Атлетико» — 2:2.

Автогол Диего Косты на 11-й минуте позволил хозяевам выйти вперед, но Сауль Ньигес реализовал пенальти на 19-й и восстановил равновесие. Остальные голы в матче также были забиты с пенальти — отличились Лионель Месси и снова Сауль. Для Месси этот мяч стал 700 в профессиональной карьере. «Барселона» упустила шанс обойти мадридский «Реал» в таблице. Между командами один балл, а у «Реала» матч в запасе.

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