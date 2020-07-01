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В честь Дня Независимости сотрудники ВГМУ поехали в велопоход по Витебскому району
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полсотни километров за два дня. Сотрудники витебского медуниверситета отправились в велопробег, посвященный Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобные заезды уже стали традиционными. Нынешний – пятый по счету, который проходит накануне одного из самых важных праздников страны. Медики стартуют от монумента на площади Победы, где безмолвно благодарят предков за возможность жить в суверенной Беларуси.
Алексей Погоцкий, председатель профкома сотрудников Витебского государственного медицинского университета:
Нынешний маршрут по Витебскому району несколько отличается от предыдущих. Между собой его называют кросс-кантри. Путь велосипедистов пройдет по живописным местам региона, а вечером участников пробега ждут на озере Шевино. Здесь организована насыщенная спортивно-развлекательная программа.
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Новости Беларуси. Полсотни километров за два дня. Сотрудники витебского медуниверситета отправились в велопробег, посвященный Дню Независимости, сообщили в...
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