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В честь Дня Независимости сотрудники ВГМУ поехали в велопоход по Витебскому району

01.07.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полсотни километров за два дня. Сотрудники витебского медуниверситета отправились в велопробег, посвященный Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь Дня Независимости сотрудники ВГМУ поехали в велопоход по Витебскому району

Подобные заезды уже стали традиционными. Нынешний – пятый по счету, который проходит накануне одного из самых важных праздников страны. Медики стартуют от монумента на площади Победы, где безмолвно благодарят предков за возможность жить в суверенной Беларуси.

В честь Дня Независимости сотрудники ВГМУ поехали в велопоход по Витебскому району

Алексей Погоцкий, председатель профкома сотрудников Витебского государственного медицинского университета:
2020-й год – это Год малой родины. Наша природа, красота нашей необъятной Беларуси. Конечно же, это и здоровый образ жизни. Мы хотим приобщить как можно больше сотрудников нашего университета, студентов к такому экологически чистому виду транспорта как велосипед, поскольку бережем экологию и, соответственно, улучшим свое здоровье. Очень важно и патриотическое воспитание молодежи. Молодежь должна помнить о том, что наши деды и прадеды воевали, сражались за то, чтобы сейчас мы были свободны и независимы.

В честь Дня Независимости сотрудники ВГМУ поехали в велопоход по Витебскому району

Нынешний маршрут по Витебскому району несколько отличается от предыдущих. Между собой его называют кросс-кантри. Путь велосипедистов пройдет по живописным местам региона, а вечером участников пробега ждут на озере Шевино. Здесь организована насыщенная спортивно-развлекательная программа.

Люди в материале: Алексей Погоцкий

 
 
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Новости Беларуси. Полсотни километров за два дня. Сотрудники витебского медуниверситета отправились в велопробег, посвященный Дню Независимости, сообщили в...
 
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