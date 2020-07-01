Выплаты многодетным семьям к новому учебному году

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В 2020 году определена мера выплаты социальной поддержки из средств районного бюджета для лиц, зарегистрированных по месту жительства в Несвижском районе, в виде выплаты единовременной материальной помощи к 2020/2021 учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере 60 рублей.

Возраст каждого ребенка, учитываемого в составе семьи, не должен превышать 18 лет по состоянию на 31 августа 2020 года.

Для получения данной выплаты многодетные семьи самостоятельно предоставляют следующие документы: документ, удостоверяющий личность; справку о месте жительства и составе семьи; документы, подтверждающие наличие троих и более детей; документ, подтверждающий обучение в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования).

Прием документов и выплата единовременной материальной помощи будет осуществляться с 6.07.2020 в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, д. 115а, кабинет 2. Время работы: с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. Телефоны для справок: 2-12-27, 2-19-87.

Более подробную информацию можно получить на сайте: http://nesvizh-cson.by

Надежда СИНИЦЫНА,

заведующий отделением первичного приема, анализа,

информирования и прогнозирования Несвижского РТЦСОН.