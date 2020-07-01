Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Гомельской области и в Мозырском районе по состоянию на июнь 2020 года.

Источник материала: Mlife

В области превалирует половой путь передачи ВИЧ (более 91% случаев).

В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины - 65%, доля женщин – 35%.



Возраст выявленных в январе-апреле 2020 года пациентов составил: 0-14 лет-0,4%, 15-19 лет-1,3%, 20-24 года – 4,8%, 25-29 лет – 5,7%, 30-34 года – 19,7%, 35-39 лет – 19,7%, 40-44 года- 17,1%, 45-49 лет- 11,4%, 50-54 года- 7,5 55-59 лет-6,1%, старше 60 лет- 6,1%.



По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в январе-апреле 2020 года, преобладают рабочие (38,2%) и лица без определенной деятельности (38,2%); 6,1 % пациентов выявлены при поступлении в места лишения свободы.



В Мозырском районе в январе-мае 2020 года показатель заболеваемости составил 15,67 на 100 тысяч населения. Выявлен 21 случай ВИЧ-инфекции.



Возраст выявленных за истекший период 2020 года пациентов составил: 20-24 года – 4,8 %, 25-29 лет – 9,5%, 30-34 года – 28,6%, 35-39 лет –23,8%, 40-44 года- 9,5%, 45-49 лет- 9,5%, 55-59 лет-4,8 %, 60 лет и старше- 9,5%.

Основной путь распространения ВИЧ-инфекции – это незащищённые половые контакты – 95,2%, в 4,8% случаев заражение произошло при инъекционном введении наркотиков.



В эпидемический процесс чаще были вовлечены мужчины – 62%, доля женщин – 38%.



По состоянию на 1 июня 2020 на территории Мозырского района с ВИЧ - положительным статусом проживает 542 человека.



Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее 6 недель после того, как вы подверглись риску инфицирования (вступали в сексуальные контакты без использования презерватива, либо употребляли инъекционные наркотики).



В 2020 году в Гомельской области продолжается кампания по широкому обследованию населения на ВИЧ-инфекцию. Обследование проводится добровольно и конфиденциально. В Мозырском районе обследование на ВИЧ-инфекцию можно пройти при первичном обращении жителей региона за медицинской помощью в течение года, а также при всех видах медосмотров.



В организациях здравоохранения Мозырского района проводится скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию населения в возрасте старше 25 лет.