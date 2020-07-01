ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в Гомельской области и в Мозырском районе по состоянию на июнь 2020 года.

01.07.2020 — Разное | Mlife  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mlife

В области превалирует половой путь передачи ВИЧ (более 91% случаев).
В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины - 65%, доля женщин – 35%.

Возраст выявленных в январе-апреле 2020 года пациентов составил: 0-14 лет-0,4%, 15-19 лет-1,3%, 20-24 года – 4,8%, 25-29 лет – 5,7%, 30-34 года – 19,7%, 35-39 лет – 19,7%, 40-44 года- 17,1%, 45-49 лет- 11,4%, 50-54 года- 7,5 55-59 лет-6,1%, старше 60 лет- 6,1%.

По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в январе-апреле 2020 года, преобладают рабочие (38,2%) и лица без определенной деятельности (38,2%); 6,1 % пациентов выявлены при поступлении в места лишения свободы.

В Мозырском районе в январе-мае 2020 года показатель заболеваемости составил 15,67 на 100 тысяч населения. Выявлен 21 случай ВИЧ-инфекции.

Возраст выявленных за истекший период 2020 года пациентов составил: 20-24 года – 4,8 %, 25-29 лет – 9,5%, 30-34 года – 28,6%, 35-39 лет –23,8%, 40-44 года- 9,5%, 45-49 лет- 9,5%, 55-59 лет-4,8 %, 60 лет и старше- 9,5%.
Основной путь распространения ВИЧ-инфекции – это незащищённые половые контакты – 95,2%, в 4,8% случаев заражение произошло при инъекционном введении наркотиков.

В эпидемический процесс чаще были вовлечены мужчины – 62%, доля женщин – 38%.

По состоянию на 1 июня 2020 на территории Мозырского района с ВИЧ - положительным статусом проживает 542 человека.

Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее 6 недель после того, как вы подверглись риску инфицирования (вступали в сексуальные контакты без использования презерватива, либо употребляли инъекционные наркотики).

В 2020 году в Гомельской области продолжается кампания по широкому обследованию населения на ВИЧ-инфекцию. Обследование проводится добровольно и конфиденциально. В Мозырском районе обследование на ВИЧ-инфекцию можно пройти при первичном обращении жителей региона за медицинской помощью в течение года, а также при всех видах медосмотров.

В организациях здравоохранения Мозырского района проводится скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию населения в возрасте старше 25 лет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельской области показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в январе-мае 2020 года составил 16,2 на 100 тысяч населения (-13,3% к уровню 2019 г.), выявлено 228 новых случаев...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стала известна программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь в Несвиже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика