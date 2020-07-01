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Василиса Марзалюк: «Мне бы не хотелось, чтобы наши граждане как-то между собой вступали в конфликт»

01.07.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О том, как живут спортсмены в Беларуси, как важно трудиться и почему нужно уважать чужую позицию рассказала Василиса Марзалюк, многократная чемпионка мира по борьбе.  

Василиса Марзалюк: «Мне бы не хотелось, чтобы наши граждане как-то между собой вступали в конфликт»

Василиса Марзалюк, многократный призер чемпионатов мира по борьбе:   
Вообще в нашей стране спортсменам живется довольно хорошо, особенно если есть результат. Конечно, для борьбы мы бы хотели немножко больше и внимания, и различных средств. Но, когда у нас что-то получается, мы не обижены ничем на самом деле. Даже на фоне других стран постсоветского пространства у нас есть перспективы и достаточно хорошие условия для тренировок и спортивной деятельности.  

Василиса Марзалюк: «Мне бы не хотелось, чтобы наши граждане как-то между собой вступали в конфликт»

Мы часто беседуем в команде, с родственниками, у нас возникают споры, которые, слава богу, не приводят к сильным конфликтам, хотя иногда наши мнения очень сильно расходятся.   

Я вообще не компетентна в этих играх политических. Но чаще всего в жизни как происходит: страдают обычные люди. Мне бы не хотелось, чтобы наши граждане как-то между собой вступали в конфликт. С большего все люди, которые «за» и которые «против» существуют в одном социуме. Часто даже в одной семье могут быть разные мнения, поэтому следует, наверное, быть дружнее.

Василиса Марзалюк: «Мне бы не хотелось, чтобы наши граждане как-то между собой вступали в конфликт»

По поводу спортсменов, которые высказались и на мнении которых хайпует интернет-общественность… С какими-то мнениями я согласна, с какими-то – не согласна. Например, тема белорусского языка, которую Маргарита Махнева высказала. Я с ней не согласна, но это не значит, что она плохой человек. Я знаю ее, и мне было неприятно читать всякие грубости про нее. У человека есть такая позиция. Она для меня неправильная и для тех людей, с которыми я общаюсь, никто ее не поддержал в этом мнении. Но имеет же человек право на свое мнение.  

Василиса Марзалюк: «Мне бы не хотелось, чтобы наши граждане как-то между собой вступали в конфликт»

Могу ответить как спортсмен: среди моих друзей и знакомых те люди, которые работают над собой, развиваются, выбирают для себя какой-то путь. С большего у всех получается. Кто-то уезжает, кто-то остается здесь. Я думаю, это в силах каждого человека, у него есть выбор – работать над собой. Конечно, если сидеть дома, свесив ноги с дивана, у тебя ничего не получится. Возможностей хватает, они совсем разные. Поэтому – пожалуйста, работаем.  

Как спортсменам нам вообще жаловаться не на что. Мы привыкли трудиться. Наш труд хорошо оплачиваемый. Естественно, борьба – это не массовый вид спорта, и нам хотелось бы на какой-то другой уровень выйти. Но я думаю, это дело времени, дело энтузиазма людей, которые находятся в нашем коллективе.  

Люди в материале: Василиса Марзалюк, Маргарита Махнева

 
 
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О том, как живут спортсмены в Беларуси, как важно трудиться и почему нужно уважать чужую позицию рассказала Василиса Марзалюк, многократная чемпионка мира по...
 
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