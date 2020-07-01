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Стала известна программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь в Несвиже

01.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Стала известна программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь в Несвиже

Праздничная афиша мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

3 июля   г. Несвиж

10.55 — Возложение венков и цветов у Стелы воинов-освободителей

11.10 — 11.40 — Митинг у Братской могилы с возложением цветов и венков

Стала известна программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь в Несвиже

Площадка у Бернардинского пруда

С 12.00 — Работа детских аттракционов, музыкальное сопровождение

17.00 — 20.00 — Выставка мастеров народного творчества, выставка краеведческого музея, спортивные состязания (дартс, набивание мяча, баскетбол), выставка центральной районной библиотеки имени Павла Пронузо, угощение солдатской кашей, детская игровая площадка

18.00 — 19.00 — Празднично-игровая программа центра  детского творчества Несвижского района

19.00 — 20.00 — Концертно-развлекательная программа городского молодежного центра. Награждение победителей районного конкурса «Читают дети на табурете»

20.00 — 21.00 — Концертная программа духового оркестра Несвижского РЦК

21.00 — 22.50 — Праздничный гала-концерт творческих коллективов и солистов Несвижа и Несвиж-ского района

22.50 — Республиканская акция «Споем Гимн вместе». Праздничный салют

На протяжении дня будут работать торговые ряды.

 


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Праздничная афиша мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 3 июля ...
 
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