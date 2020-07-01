Стала известна программа мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь в Несвиже

Праздничная афиша мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 76-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
3 июля г. Несвиж
10.55 — Возложение венков и цветов у Стелы воинов-освободителей
11.10 — 11.40 — Митинг у Братской могилы с возложением цветов и венков
Площадка у Бернардинского пруда
С 12.00 — Работа детских аттракционов, музыкальное сопровождение
17.00 — 20.00 — Выставка мастеров народного творчества, выставка краеведческого музея, спортивные состязания (дартс, набивание мяча, баскетбол), выставка центральной районной библиотеки имени Павла Пронузо, угощение солдатской кашей, детская игровая площадка
18.00 — 19.00 — Празднично-игровая программа центра детского творчества Несвижского района
19.00 — 20.00 — Концертно-развлекательная программа городского молодежного центра. Награждение победителей районного конкурса «Читают дети на табурете»
20.00 — 21.00 — Концертная программа духового оркестра Несвижского РЦК
21.00 — 22.50 — Праздничный гала-концерт творческих коллективов и солистов Несвижа и Несвиж-ского района
22.50 — Республиканская акция «Споем Гимн вместе». Праздничный салют
На протяжении дня будут работать торговые ряды.