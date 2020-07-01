Новое образовательное учреждение появится в Кобрине

Источник материала: Кобринский вестник





В четырех городах Брестской области в ближайшие несколько лет появятся новые учреждения образования, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель облисполкома Анатолий Лис.

Объекты выбраны с учетом интересов и пожеланий людей. Предложения по их строительству звучали в том числе во время прямых телефонных линий или выездных приемов граждан. “Объекты запланированы на ближайшие несколько лет. Сейчас они в разных стадиях: где-то уже возводятся, где-то идет проектирование и строительство начнется в следующем году”, – отметил Анатолий Лис.

Новые учреждения образования востребованы в регионах. Они появятся в развивающихся микрорайонах. В Барановичах уже приступили к возведению общеобразовательной средней школы в Боровках-2. В нынешнем году планируется освоить около Br10 млн. Еще для трех объектов разрабатывают проектно-сметную документацию. В Кобрине и Столине планируют построить школу-сад, в Жабинке – детские ясли-сад.

Кроме того, в Малорите предусмотрен капитальный ремонт с модернизацией хирургического корпуса центральной районной больницы. Работы начнутся в следующем году и будут вестись в два этапа. На эти цели в 2021 году намечено выделить около Br1,3 млн, на 2022-й – примерно Br1,1 млн.

По информации: http://Belta.by