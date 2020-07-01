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Фадеев сделал пластическую операцию? Диетолог раскритиковал метод похудения продюсера

01.07.2020 15:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фадеев сделал пластическую операцию? Диетолог раскритиковал метод похудения продюсера

Метод похудения продюсера Максима Фадеева раскритиковал врач-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков, пишет «РИА Новости».

Фадеев несколько дней назад опубликовал в своем Instagram симок после похудения и подписал его - сбросил 100 кг. Подписчики были поражены изменениям во внешнем виде продюсера и похвалили его за характер и силу воли.

По мнению Ковалькова, такие резкие изменения в весе могут привести к серьезным последствиям.

Профессор также призвал не доверять информации о режиме питания Максима Фадеева. 

Также он предположил, что Фадеев сделал пластическую операцию по удалению обвисшей кожи.

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Метод похудения продюсера Максима Фадеева раскритиковал врач-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков, пишет «РИА Новости». Фадеев...
 
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