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Фадеев сделал пластическую операцию? Диетолог раскритиковал метод похудения продюсера
Источник материала: ОНТ
Метод похудения продюсера Максима Фадеева раскритиковал врач-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков,
Фадеев несколько дней назад опубликовал в своем Instagram симок после похудения и подписал его - сбросил 100 кг. Подписчики были поражены изменениям во внешнем виде продюсера и похвалили его за характер и силу воли.
По мнению Ковалькова, такие резкие изменения в весе могут привести к серьезным последствиям.
Профессор также призвал не доверять информации о режиме питания Максима Фадеева.
Также он предположил, что Фадеев сделал пластическую операцию по удалению обвисшей кожи.
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Метод похудения продюсера Максима Фадеева раскритиковал врач-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков, пишет «РИА Новости». Фадеев...
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