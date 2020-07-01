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Волонтеров приглашают на «Славянский базар» в Витебске

01.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Волонтеров приглашают на «Славянский базар» в ВитебскеВитебске" width="597" height="362">

Дирекция фестиваля приглашает волонтеров-помощников в работе на мероприятиях фестиваля.

Чтобы попасть в команду добровольцев необходимо до 6 июля отправить заявку организаторам. Среди ключевых требований к кандидатам организаторы называют возраст (старше 18 лет), пунктуальность, инициативность, знание иностранного языка приветствуется. Ребята должны быть готовы к ненормированному рабочему графику, ответственности и большому объему информации и поручений. Волонтеры будут встречать гостей, объяснять зрителям, как найти места в амфитеатре, подсказывать дорогу к фестивальным площадкам.

В этом году «XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля в новом формате.

— Люди устали от напряжения, плохих новостей, тревоги, связанных с пандемией, — отмечает Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси. — На фестивале искусств можно будет отдохнуть от суеты и проблем. Да, этот «Базар» станет особенным. Он превратится в большой опен-эйр — программу составили так, чтобы артисты и зрители не подвергались опасности. Уверена, что людей будет много – мы все соскучились по живым концертам.

http://www.sb.by

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Дирекция фестиваля приглашает волонтеров-помощников в работе на мероприятиях фестиваля. Чтобы попасть в команду добровольцев необходимо до 6 июля отправить...
 
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