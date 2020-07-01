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Врач назвал самый полезный для здоровья овощ

01.07.2020 15:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач назвал самый полезный для здоровья овощ

Самый полезный для здоровья овощ – это брокколи, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, эта капуста богата витаминами, минералами и биологически активными веществами, защищающими от рака. Кроме того, в брокколи есть антиоксиданты. Медик советует есть брокколи в сыром виде.

Также он рассказал, как можно из овощей и фруктов получить дневную норму витаминов. По словам Мясникова, для этого нужно есть по 500 грамм различных овощей и фруктов.

Врач подчеркнул: растительная пища даст организму больше пользы, чем витамины из аптеки. Как объяснил медик, дело в том, что фрукты и овощи работают по-другому, в отличие от витаминов, – в каждом отделе пищевого тракта они дозированно выдают витамины и микроэлементы.

Доктор также дал совет, как составить подходящую диету. По его словам, нужно руководствоваться правилом «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан».

Специалист напомнил: в красных фруктах есть ликопин, а в зеленых овощах – фолиевая кислота, синие и фиолетовые содержат ресвератрол — биологически активное вещество, очищающее сосуды от холестерина. Черника и голубика благотворно повлияют на здоровье гипертоников, при этом польза черники для зрения преувеличена, считает Мясников. Он добавил, что для воздействия на глаза нужно есть чернику в мегадозах.

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Самый полезный для здоровья овощ – это брокколи, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников, пишет РИА Новости. По словам...
 
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