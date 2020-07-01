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Коллеги называют её «солнышко коллектива». Как девушка работает в деревне главным энергетиком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Есть в этом хозяйстве молодой специалист. Женственный и упорный одновременно. Наталья Ошейчик – солнышко коллектива, как признаются ее коллеги.
Впрочем, такой синоним диктует и сфера ее деятельности: девушка – главный энергетик. Должность ей подходит на 100%. Ведь энергии хватает на все и даже больше. Девушка признается, что работу любит. Она позволяет не сидеть на месте и постоянно учиться.
Наталья Ошейчик, главный энергетик сельхозпредприятия «Судниковский»:
Вот и получается, что ремонт оборудования и энергосистем – дело в каком-то смысле женское. К слову, своему внутреннему источнику Наталья умудряется подключить и коллег.
Сергей Янушкевич, электрик сельхозпредприятия «Судниковский»:
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Новости Беларуси. Есть в этом хозяйстве молодой специалист. Женственный и упорный одновременно. Наталья Ошейчик – солнышко коллектива, как признаются ее...
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