ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коллеги называют её «солнышко коллектива». Как девушка работает в деревне главным энергетиком

01.07.2020 16:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Есть в этом хозяйстве молодой специалист. Женственный и упорный одновременно. Наталья Ошейчик – солнышко коллектива, как признаются ее коллеги.  

Коллеги называют её «солнышко коллектива». Как девушка работает в деревне главным энергетиком

Впрочем, такой синоним диктует и сфера ее деятельности: девушка – главный энергетик. Должность ей подходит на 100%. Ведь энергии хватает на все и даже больше. Девушка признается, что работу любит. Она позволяет не сидеть на месте и постоянно учиться.  

Коллеги называют её «солнышко коллектива». Как девушка работает в деревне главным энергетиком

Наталья Ошейчик, главный энергетик сельхозпредприятия «Судниковский»:  
Здесь действительно на практике, своими руками все это покрутить, почувствовать, какие трудности в этом есть. В теории что? Провода подсоединяются и подсоединяются. А здесь действительно трудности были, и у меня, как у девочки, сил не хватает – эта единственная трудность. А так, понимание очень быстро приходит: всю теорию применяешь очень быстро на практике.  

Коллеги называют её «солнышко коллектива». Как девушка работает в деревне главным энергетиком

Вот и получается, что ремонт оборудования и энергосистем – дело в каком-то смысле женское. К слову, своему внутреннему источнику Наталья умудряется подключить и коллег.  

Коллеги называют её «солнышко коллектива». Как девушка работает в деревне главным энергетиком

Сергей Янушкевич, электрик сельхозпредприятия «Судниковский»:  
Молодая, но довольно неплохо входит в работу, разбирается. Очень понравилась. А сейчас даже опыт работы имеет. Теорию она сама прекрасно знала, а на практике бывает, что могу подсказать. Но разбирается довольно хорошо, быстро осваивается в профессии.  

Люди в материале: Анастасия Кончиц, Наталья Ошейчик, Сергей Янушкевич

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Есть в этом хозяйстве молодой специалист. Женственный и упорный одновременно. Наталья Ошейчик – солнышко коллектива, как признаются ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Волонтеров приглашают на «Славянский базар» в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика