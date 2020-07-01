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В честь окончания строгого карантина чехи устроили вечеринку на Карловом мосту
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре чешской Праги устроили необычную вечеринку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи жителей собрались за столом длиной в полкилометра на знаменитом Карловом мосту. Без масок и соблюдения социальной дистанции люди угощали друг друга едой и напитками, принесенными из дома. Таким способом чехи отпраздновали завершение строгих карантинных мер в стране, а также предстоящий летний отдых.
Организаторы застолья учли и тот факт, что в обычное время устроить нечто подобное совершенно невозможно, поскольку Карлов мост – излюбленное место туристов.
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Новости Беларуси. В центре чешской Праги устроили необычную вечеринку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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