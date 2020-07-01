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Исторический минимум: ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до 7,75%
01.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Исторический минимум. Нацбанк Беларуси сегодня снизил ставку рефинансирования. Теперь она составляет 7, 75%, сообщает телеканал «МИР 24».
Четверть процента потеряют также ставки по кредитам, например, ипотечным и потребительским. По мнению специалистов, это позволит сохранить цены на прежнем уровне и поддержит в условиях пандемии экономику страны.
Очередное заседание Нацбанка пройдет в конце лета. Возможно, тогда ставка будет еще снижена на несколько пунктов.
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Решение Нацбанка позволит сохранить цены на прежнем уровне и поддержит в условиях пандемии экономику страны.
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