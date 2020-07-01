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Исторический минимум: ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до 7,75%

01.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Исторический минимум. Нацбанк Беларуси сегодня снизил ставку рефинансирования. Теперь она составляет 7, 75%, сообщает телеканал «МИР 24».

Четверть процента потеряют также ставки по кредитам, например, ипотечным и потребительским. По мнению специалистов, это позволит сохранить цены на прежнем уровне и поддержит в условиях пандемии экономику страны.

«Надо понимать, что реальный сектор экономики – это не просто станки, заводы, пароходы, а это люди, которые там работают. Чем больше будет поддерживаться реальный сектор экономики, чем дешевле будет продукция, чем больше более дешевых инвестиционных ресурсов можно будет направить на производство. При повышении конкуренцию продукции, естественно, будут создаваться условия и для повышения зарплат», – указал ректор института «Кадры индустрии» Министерства промышленности Беларуси, кандидат экономических наук Георгий Гриц.

Очередное заседание Нацбанка пройдет в конце лета. Возможно, тогда ставка будет еще снижена на несколько пунктов.



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Решение Нацбанка позволит сохранить цены на прежнем уровне и поддержит в условиях пандемии экономику страны.
 
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