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«Наш курс – успех, наш корабль – Беларусь». Праздничный эфир СТВ ко Дню Независимости: во сколько смотреть
Источник материала: СТВ
Евгений Поболовец и Юлия Шпилевская:
Мы – белорусы, нас почти 10 миллионов – это главный капитал государства. Наш курс – успех, наш корабль – Беларусь. Мы держим нос по течению, а иногда и против. Но всегда «В фарватере Независимости». И 3 июля на волнах эфира мы расскажем о тех, кто этого достоин.
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«Наш курс – успех, наш корабль – Беларусь». Праздничный эфир СТВ ко Дню Независимости: во сколько смотреть
Евгений Поболовец и Юлия Шпилевская:У каждого корабля есть своя пристань, у каждой реки – свой исток, у каждого человека – малая родина. Любовь, самоотверженность,...
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