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Директор 6-й школы Минска о правовом воспитании: даже в мелких вопросах формируется общественное мнение

01.07.2020 16:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Директор шестой школы Минска рассказала о том, почему так важно правовое обучение в школе, чем она гордится в белорусской образовательной системе и насколько известны белорусские школьники за пределами страны.  

Директор 6-й школы Минска о правовом воспитании: даже в мелких вопросах формируется общественное мнение

Татьяна Коваленя, директор СШ № 67 Минска:  
Белорусское образование – в принципе уже только от слова «белорусское» – мы говорим о том, что мы независимая страна и у нас есть чем гордиться. В первую очередь это, конечно, система, которая выработана многими годами, десятками лет. Система образования у нас, во-первых, бесплатная. Это самое главное, поэтому любая категория граждан может получить образование в свободном доступном виде. Базовое образования в республике является обязательным, за этим следят и учреждения образования.  

Достижением является то, что мы открываем профильные классы. У нас есть направления работы, которые действительно каждый может выбрать для себя. Также большое количество дополнительных средств. Интерактивное обучение, лего-классы, смарт-классы – это то, с чем дети сейчас живут и чем мы должны их обеспечивать для интереса.  

Директор 6-й школы Минска о правовом воспитании: даже в мелких вопросах формируется общественное мнение

Это новые учебники, которые всегда совершенствуются не просто для того, чтобы издать что-то новое, а изучается психология, психология развития, что может быть детям интересно, что привлечет их внимание. Если обратить свой взгляд на учебники начальных классов, то это красочные учебники. И за этой красочностью и есть обучение.  

Мы можем гордиться тем, что у нас открыто профильное обучение в 10-11 классе, а также предпрофиль. То есть ребята уже с восьмого класса могут выбирать для себя будущее и, попробовав в предпрофиле, выбрать для себя и в 10-11 классы профильные идти по своей специальности.  

Конечно, в образовании мы гордимся тем, что выходим на международный уровень. То есть мы известны своими победами не только на территории Республики Беларусь, на постсоветском пространстве очень большой процент занимает на международных олимпиадах призовые места. О белорусских школьниках знают во многих странах.  

Директор 6-й школы Минска о правовом воспитании: даже в мелких вопросах формируется общественное мнение

Я пришла в это учреждение в 2013 году.  В 2013 году здесь было 300 учащихся. Микрорайон был старый, контингент было неоткуда брать. И вы знаете, в 2013 году район изменился. Мы увидели изменение улицы Алибегова, капитальный ремонт и строительство новых домов. У нас теперь более 800 учащихся.  

Мы работаем в различных направлениях. Одно из важных – правовое воспитание. У нас открыты с 2014 года классы правовой направленности в каждой параллели. Микрорайон, в котором мне довелось работать, для меня не новый был – я здесь начинала свою трудовую деятельность. Знаете, достаточно было тех ребят, которые состоят на различных видах учета. Хотелось какой-то внести вклад, и классы правовой направленности открывались в первую очередь для того, чтобы привить законопослушание и уважение к сотрудникам милиции.  

Директор 6-й школы Минска о правовом воспитании: даже в мелких вопросах формируется общественное мнение

Начальные классы в основном работают по линии Госавтоинспекции. Классы среднего звена работают с сотрудниками Инспекции по делам несовершеннолетних. Старшие, с восьмого класса, ребята выезжают на базу Центра повышения квалификации и переподготовки кадров в МВД.   

Это азы, но вот так вырабатывается законопослушание. Так они учатся тому, как соблюдать закон, для чего это нужно. Очень много случаев, даже элементарных, когда ребята видят в своем подъезде курящих людей и объясняют, почему этого делать нельзя. Это приятно: даже в таких мелких вопросах формируется общественное мнение.  

Люди в материале: Татьяна Коваленя

 
Теги: Минск
 
 
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Директор шестой школы Минска рассказала о том, почему так важно правовое обучение в школе, чем она гордится в белорусской образовательной системе и насколько...
 
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