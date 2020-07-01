В Щучине пьяный парень угнал и разбил Audi, после чего спрятался в кустах

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ задержали жителя Щучина, который угнал автомобиль и попал на нем в аварию, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.





В милиции рассказали, что 29 июня в Щучине компания молодых людей распивала алкоголь. Когда спиртное закончилось, 24-летний молодой человек решил отправиться за добавкой. Он увидел ключи от гаража знакомого и забрал их, после чего угнал Audi 80. Около деревни Давлюдщина водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В милицию позвонили заметившие поврежденный автомобиль очевидцы. Когда сотрудники ГАИ прибыли на место происшествия, водителя рядом с авто не было. Его позже нашли в кустах неподалеку.

Следователи возбудили в отношении парня уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК Беларуси (Угон). Ранее молодой человек уже был судим по аналогичной статье.