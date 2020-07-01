Пенсии в Беларуси увеличены с 1 июля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 1 июля в Беларуси увеличили пенсии. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Последний раз суммы выплат повышали в прошлом году, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Пенсии в Беларуси в среднем увеличились на 5,2%. Повышены выплаты по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Перерасчет пенсий затронет более 2 млн 400 тысяч жителей Беларуси.

«В целом на выплату пенсий в 2020 году будет направлено более 13,4 миллиарда рублей. В том числе на перерасчет по указу – 335 миллионов рублей. Что касается выплачиваемых к пенсиям надбавок, повышений и доплат, а также социальных пенсий, то их размеры в июле не пересматриваются, увеличение этих выплат планируется с августа текущего года», – пояснила начальник Управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Дронова.

Размер пенсии будет зависеть от стажа и заработной платы до выхода на пенсию. Средний размер выплат по возрасту составит 196 долларов.

Сейчас в Беларуси женщины выходят на трудовую пенсию в 57 лет, мужчины в 62 года. Этот возраст постепенно увеличивается, и к 2022 году составит 58 лет и 63 года соответственно.