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Пенсии в Беларуси увеличены с 1 июля
01.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С 1 июля в Беларуси увеличили пенсии. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Последний раз суммы выплат повышали в прошлом году, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
Пенсии в Беларуси в среднем увеличились на 5,2%. Повышены выплаты по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Перерасчет пенсий затронет более 2 млн 400 тысяч жителей Беларуси.
Размер пенсии будет зависеть от стажа и заработной платы до выхода на пенсию. Средний размер выплат по возрасту составит 196 долларов.
Сейчас в Беларуси женщины выходят на трудовую пенсию в 57 лет, мужчины в 62 года. Этот возраст постепенно увеличивается, и к 2022 году составит 58 лет и 63 года соответственно.
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Перерасчет пенсий затронет более 2 млн 400 тысяч жителей Беларуси.
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